Nach Streit in einer Bar – Mann erschiesst drei Frauen bei Versammlung in Rom Die Zusammenkunft von Bewohnerinnen und Bewohnern eines Wohngebäudes in einer Bar in der italienischen Hauptstadt endete tödlich. Der Schütze ist selbst Bewohner des Hauses.

Der Tatort in Rom wird von der Polizei und Forensikern untersucht. Foto. Gregorio Borgia (AP/Keystone/11. Dezember 2022)

Ein Mann erschoss in einer Bar in Rom drei Frauen und verletzte vier Menschen – einige von ihnen schwer. Der 57-Jährige eröffnete am Sonntagmorgen bei der Versammlung von Bewohnerinnen und Bewohnern eines Wohnhauses das Feuer, nachdem es zu einem Streit gekommen war. Er wurde von Anwesenden überwältigt und den Carabinieri übergeben.

Wie Augenzeugen in italienischen Medien erzählten, habe der Mann – selbst ein Hausbewohner – früher bereits Drohungen ausgesprochen. Am Sonntagmorgen sei es ihm dann gelungen, eine Pistole von einem Schiessplatz zu entwenden, die er für die Tat benutzte. Bürgermeister Roberto Gualtieri schrieb bei Twitter von einem «sehr schweren Vorfall der Gewalt» und sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus.

SDA/fal

