Manhattan – Mann eröffnet bei Weihnachtskonzert das Feuer Die New Yorker Polizei hat einen Mann erschossen, der bei einem Konzert vor einer Kirche mindestens zehn Schüsse abgab. Er hat niemanden verletzt.

Von drei Polizisten niedergeschossen: Der Verdächtige wird von der Ambulanz zunächst weggebracht. (13. Dezember 2020) Reuters/Jeenah Moon Der Mann hat vor einer Kirche in Manhattan auf das Publikum geschossen. Reuters/Jeenah Moon Drei Polizisten feuern mindestens 15 Mal auf den Mann. Reuters/Jeenah Moon 1 / 4

In New York ist ein Mann von der Polizei erschossen worden, der am Rande eines Weihnachtskonzerts das Feuer eröffnet hatte.

Der Mann hatte am Sonntag vor der Kathedrale St. John the Divine im Stadtteil Manhattan um sich geschossen, aber niemanden verletzt, wie der örtliche Polizeichef Dermot Shea mitteilte. Drei Polizisten feuerten daraufhin mindestens 15 Mal auf den Mann, mindestens eine der Kugeln traf ihn im Kopf.

Vor der Kathedrale hatte ein Chor Weihnachtslieder vorgetragen. Mehrere hundert Menschen besuchten das Konzert. Eine anwesende Journalistin sagte, der Mann habe das Feuer eröffnet, als sich die Menge nach Ende des Konzerts aufzulösen begonnen habe. Er habe auf der Kirchentreppe gestanden und geschossen. «Ich bin einfach um mein Leben gerannt», sagte die Journalistin.

Eine andere Zeugin sagte, der Mann habe acht bis zehn Schüsse abgefeuert, bevor er selber erschossen worden sei. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

Am Tatort fand die Polizei zwei Schusswaffen. In der Nähe entdeckte sie ausserdem eine Tasche mit einem gefüllten Benzinkanister, einem Seil, Draht und mehreren Messern.

SDA/chk