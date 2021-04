Einträglicher Blitzer in Liestal – Manipuliertes Tempo-Schild sorgt für rote Köpfe Ein illegal verändertes Verkehrsschild in Liestal verleitete zum schnelleren Fahren als erlaubt. Nur wenige Meter dahinter hatte die Polizei eine Radaranlage platziert. Alexander Müller

Ende 50 aufgehoben: Dieses Schild hätte es an dieser Stelle in der Oristalstrasse in Liestal nicht geben dürfen.

Während zweieinhalb Wochen stand vor dem Zeughaus in Liestal eine Radaranlage. An den 17 Tagen löste der Blitzer rund 2000-mal aus, weil jemand schneller als Tempo 60 gefahren ist. Einer, der an der Oristalstrasse gleich mehrfach fotografiert wurde, ist Johann Fischer (Name geändert). Er ging davon aus, dass diese Stelle in Richtung Nuglar mit 80 passiert werden darf. Denn so sei es dort signalisiert gewesen.

Tatsächlich zeigte ein Augenschein am vergangenen Samstag: Stadtauswärts wird einige Hundert Meter vor dem Zeughaus Tempo 50 aufgehoben (siehe Bild). Hat die Polizei somit während 17 Tagen konsequent Verkehrsteilnehmer gebüsst, die korrekt gefahren sind? Eine Anfrage der BaZ löste bei der Baselbieter Polizei Betriebsamkeit aus. Bei den Abklärungen stellte sich heraus, dass das Verkehrsschild an der Oristalstrasse manipuliert wurde. Unbekannte haben das Tempo-60-Schild überklebt. Somit wäre Tempo 80 zulässig gewesen.