Rücktritt vom Rücktritt – Mangels Nachfolger widerruft Eptinger Gemeinderätin ihren Rücktritt Immer wie weniger Baselbieterinnen und Baselbieter wollen sich aktiv in der Gemeindepolitik engagieren. Nun ist wegen des Mangels an Kandidaten nicht mal mehr ein Rücktritt möglich. Simon Erlanger

Im 543-Seelen-Dorf Eptingen fand sich keine Nachfolge für die abtretende Gemeinderätin Eva Bolliger. Darum widerruft sie ihren Rücktritt.

In Eptingen tritt Gemeinderätin Eva Bollinger überraschend von ihrem Rücktritt zurück und bleibt vorerst im Amt. Das meldet die Sissacher «Volksstimme» am Dienstag.

Bolliger hatte ihre Demission eigentlich per Ende Jahr angekündigt. Bis jetzt fand sich im 543-Seelen-Dorf allerdings weder eine Nachfolgerin noch ein Nachfolger. Auf die angekündigte Ersatzwahl hätten sich keine Kandidatinnen beziehungsweise Kandidaten gemeldet, noch habe im ersten Wahlgang eine Nachfolgerin beziehungsweise ein Nachfolger gewählt werden können, so das Eptinger Gemeindeblatt in seiner Dezemberausgabe.

Deshalb widerruft Eva Bolliger nun offiziell ihren Rücktritt. Im Wissen, dass die Arbeit im Gemeinderat eine nicht unwesentliche zeitliche Belastung ist, möchte sie ihre Gemeinderatskolleginnen und –kollegen nicht im Stich lassen und werde sich weiterhin der Gemeinde Eptingen als Gemeinderatsmitglied zur Verfügung stellen, so das Gemeindeblatt.

Die für Anfang 2023 angesetzte Ersatzwahl wurde abgesagt.

