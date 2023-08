Trendwende am Arbeitsmarkt – Mangelnde Konsumfreude zwingt Schweizer Firmen zu Kurzarbeit Statt Handys, Autos, Fernseher, Computer und andere langlebige Güter zu kaufen, geben die Menschen ihr Geld für Reisen aus. Das führt zum Einbruch bei Industriekonzernen. Isabel Strassheim

Stellen werden abgebaut und Kurzarbeit beantragt: Industrieunternehmen leiden unter der geringen Nachfrage nach Autos, TV-Geräten, Computern oder Matratzen. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Schweizerinnen und Schweizer sind in Konsumlaune und geniessen ihre Ferientage. Die Ausgaben für Reisen sind wieder auf Vor-Corona-Niveau angelangt, wie der Umsatz der Fluglinie Swiss im ersten Halbjahr zeigt. Zugleich schicken Schweizer Firmen Angestellte in die Zwangsferien und melden Kurzarbeit an. Denn der Konsum ist aus dem Gleichgewicht geraten.

Grund sind die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, die auch dieses Jahr noch wirken. Auf der einen Seite erfährt der Tourismus einen starken Aufschwung und profitiert vom Nachholbedarf. Statt Kurzarbeit wie während der Corona-Zeit herrscht in den Hotels und Restaurants jetzt Personalmangel. Auf der anderen Seite leiden Industrieunternehmen nun darunter, dass die Nachfrage nach Autos, TV-Geräten, Computern oder Matratzen nachlässt, in denen von ihnen hergestellte Granulate, Zusatzstoffe und Bestandteile stecken.

Zwangsferien bei Ems-Chemie in der Schweiz

Die Konsumentinnen und Konsumenten haben ihren Bedarf für langlebige Güter während der Pandemiejahre zur Genüge gedeckt und geben ihr Geld nun eher für Dienstleistungen aus. Das aber hat Folgen für die Schweizer Industrie und die gesamte Konjunktur. «Aus Konsumsicht sind Reisen und das Gastgewerbe etwas Schönes, aber die Wertschöpfung in diesem Sektor kann mit anderen grösseren Wirtschaftszweigen nicht standhalten», sagt Jan-Egbert Sturm, Leiter der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich.

Der Baselbieter Spezialchemiekonzern Clariant hat angekündigt, in seinen Werken in Deutschland Kurzarbeit einzuführen. Zurzeit verhandelt er mit den Gewerkschaften darüber. Der Konzern mit Hauptsitz in Pratteln spürt die deutlich zurückgegangene Nachfrage nach IKEA-Matratzen, für die er den Schaumstoff herstellt, sowie für Handys und Unterhaltungselektronik, für die er Flammschutz liefert.

Die Konsumlust verlagert sich: Die Zeiten zu Hause am Computer oder Handy sind für viele vorbei. Foto: Athena Grandis

Der Westschweizer Computerzubehörhersteller Logitech baut wegen des Einbruchs des Heimelektronikgeschäfts rund 300 Stellen ab. Das St. Galler Unternehmen VAT, das für die Halbleiter-, Display- und Solarbranche Vakuumventile herstellt, hat im Juni 650 Mitarbeitende in den beiden Werken in Haag SG in Kurzarbeit geschickt.

Ems-Chemie lässt einen seiner Betriebe in Deutschland kurzarbeiten. In den Schweizer Werken des von Magdalena Martullo-Blocher geleiteten Konzerns müssen die Angestellten Überstunden abbauen und Zwangsferien beziehen. Auftragsschwankungen fängt die Konzernchefin in der Schweiz über ein Jahresarbeitszeitmodell auf. Ems-Chemie ist vor allem von der Autoindustrie in Europa und China abhängig.

Negativrekord bei Industrie-Einkäufen

Die Chemiebranche gilt als Frühindikator der Konjunkturentwicklung. Weil sie Ausgangsstoffe für die Produzenten von langlebigen Konsumgütern herstellt, spürt sie als erstes, wenn diese ihre Produktion bremsen. Rund 15 Chemieunternehmen haben dieses Jahr mit Gewinnwarnungen aufgeschreckt, mit der deutschen BASF auch das grösste der Welt.

Für die Schweiz gibt der jüngste Einkaufsmanagerindex Auskunft darüber, wie es weitergeht. Diese Erhebung befragt Einkäuferinnen und Einkäufer von Industrieunternehmen über ihre Bestellung von Ausgangsstoffen, mit denen sie ihre künftige Produktion planen. Der Index, der als bester Frühindikator für die Industrie gilt, fiel im Juli auf den tiefsten Stand seit Frühjahr 2009. Mehr noch: Mengenmässig bestellten Unternehmen noch nie weniger wie seit Beginn der Befragung 1995, wie Claude Maurer, Konjunkturexperte der Credit Suisse, sagt.

Im Rest Europas ist die Lage ähnlich wie in der Schweiz. Auch in den anderen Staaten schwächle die Industrie, sagt Maurer. Dasselbe gilt für China, wo nach dem Ende der Pandemie dieses Frühjahr die Erholung schwach ist.

«Ich erwarte kein starkes Weihnachtsgeschäft», sagt Clariant-Chef Conrad Keijzer. Auch in Asien sei keine Erholung beim Bedarf nach neuen Fernsehgeräten oder Handys in Sicht. Keijzer kommt gerade von einer Geschäftsreise in China zurück. Dort hat er sich in Shoppingmalls umgesehen, wie die Konsumentenstimmung ist. Was er beobachtete, macht den Clariant-Chef nicht glücklich: Die Malls waren zwar voller Leute, aber sie sassen in den Cafés und Restaurants und gingen nicht in die Geschäfte, um einzukaufen.

«Die Trendwende bei der Vollbeschäftigung ist eingetreten.» Claude Maurer, Konjunkturexperte der Credit Suisse

Was aber bedeutet die Industrie-Delle für den Schweizer Arbeitsmarkt? «Das wird sicher Spuren hinterlassen. Die Trendwende bei der Vollbeschäftigung ist eingetreten», sagt Credit-Suisse-Konjunkturexperte Claude Maurer.

Erste Firmen wie Rieter, Arbonia und Dormakaba haben bereits den Abbau von jeweils mehreren Hundert Stellen bekannt gegeben. Jan-Egbert Sturm von der ETH-Konjunkturforschungsstelle rechnet jedoch nicht mit weiteren Entlassungswellen. Keine Firma wolle ohne genügend Fachkräfte dastehen, wenn das Wachstum wieder einsetze. Schliesslich herrsche noch immer ein grosser Personalmangel. Die jetzige Flaute bedeute vielmehr, dass Firmen derzeit nicht mehr so viele neue Arbeitskräfte einstellten wie noch vor ein paar Monaten.

Isabel Strassheim ist seit 2019 Wirtschaftsredaktorin bei Tamedia. Sie berichtet aus Basel vor allem über die Pharma- und Chemiebranche. Mehr Infos

