Heiko Vogel ist etwas später zur Mannschaft des FC Basel gestossen, als das eigentlich geplant war. Nicht nur, dass der neue Sportdirektor seine eigene Präsentation verpasst hat, weil er auf einer vereisten Landebahn auf dem Münchner Flughafen stand. «Wann war die nochmal?», fragt er in Marbella mit einem Grinsen. Und kurz darauf wurde Vogel auch noch krank.

Am Montag stellte sich der 47-Jährige im Teamhotel in Estepona nun den Fragen, die sich seit seiner Verpflichtung angesammelt haben. Was sind seine Aufgaben? Was sind seine Kompetenzen? Wie genau stellt er sich die Zusammenarbeit an der Schnittstelle zwischen David Degen, Alex Frei und dem Trainerteam vor? Was sind die drängendsten Themen im Hinblick auf das neue Fussballjahr? Vogel redete dabei über…

… die ersten Eindrücke aus dem Trainingslager

«Die angenehmen Bedingungen hier in Marbella kennen wir ja. Die Trainingsplätze sind top, wie darauf gearbeitet wird, gefällt mir auch – und wir hatten ein gelungenes Testspiel gegen den SC Freiburg, einen sehr starken Gegner. Was leider auch oft zu einem Trainingslager gehört, sind verletzte Spieler, wie wir sie jetzt haben. Aber sonst muss ich sagen: Bisher ist es ein Trainingslager mit durchwegs positiven Eindrücken.»

… seine ersten Aufgaben

«Es geht zunächst darum, dass ich mir mit Höchstgeschwindigkeit ein Bild mache. Es ist intensiv, ich muss die verschiedenen Charaktere und Denkweisen kennenlerenen. Zum Beispiel Martin Andermatt, Davide Callà, Gabriel Wüthrich, unser Torwarttrainer, Athletiktrainer Björn Rekelhof. Es geht darum, ein Gespür für sie alle und auch die Spieler zu kriegen. Dafür ist das Trainingslager optimal, weil die Atmosphäre sehr gelassen ist, um Gespräche zu führen.»

… seine Premiere als Sportdirektor

«Ehrlich gesagt: Nach meiner Zeit in Gladbach und allem, was passiert ist, wollte ich in den ersten Wochen nur noch meine Ruhe vom Fussball haben. Und als ich den FCB im Sommer am Tegernsee gesehen habe, war es nicht mehr als ein Besuch aus Verbundenheit, die seit zwölfeinhalb Jahren und meinem damaligen, ersten Arbeitstag als Assistenztrainer immer da war. Meine neue Rolle hier hat sich aber nicht einfach so ergeben, sondern da stecken viele Gedanken dahinter. Was finde ich spannend, was kann ich mir vorstellen, was will ich in meiner Karriere noch erleben? Willst du wirklich weiter auf dem Platz arbeiten, als Trainer, was ein traumhafter Job war und bleibt? Im vergangenen halben Jahr hat sich da etwas entwickelt und war mir irgendwann klar: Wenn ich in den Fussball zurückkomme und es nach meinen Wünschen geht, dann als Sportchef. Ich bin neugierig darauf, will alle Facetten dieser Tätigkeit aufsaugen und erleben. Insofern ist genau das eingetreten, was ich mir wünschte, als ich mit dem FCB Kontakt hatte. Ich musste keinen Moment überlegen, ob ich das mache.»

… seine Kritik an Schiedsrichterinnen

«Das ist ein Teil meiner Vergangenheit bei Gladbach. Kein Mensch ist fehlerfrei. Für mich ist das Thema geklärt. Ich habe mich entschuldigt und gesagt, dass das ein Fehler war. Was andere Leute darüber denken, das kann ich nicht beeinflussen. In den Medien wurde aber auch einiges falsch aufgefasst. Es war keineswegs Teil einer Strafe, dass ich danach während sechs Einheiten eine Frauenmannschaft trainierte. Sondern das war ein Angebot von mir und dem Club, auf das eingegangen wurde. Und ich muss sagen: Die Einheiten waren toll und haben mir viel gebracht. Ich stellte fest, dass die Frauen leichter lernen als die Männer und auch besser miteinander kommunizieren. Manchmal muss man einen Fehler machen, um seine Perspektive zu ändern.»

… sein Profil als Sportdirektor

«Ich werde für den FCB alles geben, was ich habe. Ich habe eine gewisse Expertise, ich bin jetzt schon lange in diesem Geschäft, ich habe verschiedene Situationen erlebt. Und ich kenne die Trainerseite. Aber das Profil als Sportdirektor ist sehr vielschichtig. Du bist manchmal der Entscheider, musst aber auch mal Butler sein, mal Mentor, mal Zuhörer. Wichtig ist, dass wir als ein Wir auftreten wollen. Denn einer alleine schafft das nicht. Darum nehme ich mich nicht so wichtig. Ich werde sicher nah am Team dran sein, um Erfahrungswerte oder Anregungen zu liefern, um Leute zu reflektieren. Doch es darf dann jeder selbst entscheiden, ob er das mit einfliessen lässt oder so weiterfährt, wie bisher.»

… seine Kompetenzen

«Es gibt kleinere Dinge, von denen ich sagen werde, wie ich sie bitteschön haben möchte. Aber es gibt auch grössere Bereiche wie zum Beispiel Transfer-Entscheidungen, die ich mit Sicherheit nicht alleine treffe. Das ist auch sinnvoll so, denn jeder hat seine Sichtweise, seine Kenntnisse, die es zu nutzen gilt. Meine Meinung kann auch nicht immer richtig sein. Ich bin da einfach ein Teil in unserem Team, also sage ich lieber Mitentscheider und nicht Entscheider. Mal wird es so sein, dass ich bei einem Transfer mehr Verantwortung habe, weil es gerade passt. Mal werden wir sagen müssen: Ich komme hier nicht weiter. Wir müssen gerade bei Transfers je nach Situation entscheiden, wer in welcher Rolle am meisten Sinn macht. Am Ende sind nicht die Kompetenzen wichtig. Sondern es ist wichtig, dass ein Spieler, den wir wollen, zum FC Basel kommt.»

… seinen Standort während der Spiele

«Stand jetzt sitze ich unten auf der Ersatzbank. Aber in Stein gemeisselt ist es nicht. Wir werden das mal so machen und vielleicht in einem halben Jahr auch wieder ändern.»

… Alex Frei und David Degen

«Ich würde das nicht auf Alex und David reduzieren. Es gibt viele, die ich aus meiner ersten Zeit noch immer kenne. Das hilft. Es sind Katalysatoren, die den Einstieg erleichtern. Viel wichtiger ist aber, dass ich weiss, wofür der FCB steht. Ich bin im Stadion zum Beispiel aus dem Tunnel gekommen, habe mich umgedreht und wusste: Da ist die Muttenzerkurve. Ich betrete mit diesem Club kein Neuland, sondern finde mich in einer Umgebung wieder, mit der ich vertraut bin und die mir zusagt.»

… Veränderungen beim FCB

«Natürlich ist der Club nicht mehr so wie vor zehn Jahren, als sich die Wege trennten. Aber das wäre ja auch nicht nur gut, denn es würde auch bedeuten, dass sich der Club nicht entwickelt hat. Bei jedem Verein gibt es Phasen, die waren immens erfolgreich. Und so, wie das beim FCB war, war es sogar aussergewöhnlich erfolgreich: Fast eine Dekade lang immer Meister werden, das findet sich nicht allzu oft im Fussball. Jetzt sind wir in einer Phase, in der wir Träume und Ambitionen haben. Was aber gleich geblieben ist und worauf wir bauen können, ist die Kultur beim FC Basel. Wir können uns immer auf tolle Fans verlassen, die in ihrer Art schweizweit einzigartig sind.»

… seine Erinnerungen an Basel

«Ich würde lügen, wenn ich einfach sagen würde, dass das eine normale Zeit war. Denn es war alles andere als das, eine mega erfolgreiche Zeit nämlich! Wenn du so viele Erfolge sammeln kannst, dann bleiben viele positive Erinnerungen. Natürlich gab es Highlights, zum Beispiel, als wir Manchester United geschlagen haben. Wir sind damals in den VIP-Raum gekommen und dann sagte Bernhard Heusler mir: Wir müssen jetzt zum Barfi. Ich dachte nur: Was sollen wir da? Das war der 7. Dezember, es war schweinekalt – aber die Menschen standen tatsächlich alle da und warteten auf uns. Das war phänomenal. Einfach eine super Zeit war das … Wir haben damals Manchester United und Bayern München nacheinander geschlagen … Das Rückspiel gegen die Bayern ist mir egal (schmunzelt).»

… seine Trennung vom FCB

«Das fiel mir schwer, weil da einfach unglaublich viele Emotionen drin waren. Es war ein sehr bedeutender Teil meiner Arbeitskarriere. Ich habe mich pudelwohl gefühlt. Mit einer gewissen Zeit habe ich die Trennung aber gut verarbeitet. Es ist ja nicht so, dass ich damals schuldlos war. Ich war ein verdammt junger Trainer, da macht man sicher nicht alles richtig. Im Nachhinein konnte ich alles nachvollziehen. Und dass alles korrekt gelaufen ist, ist daran ersichtlich, dass ich auch heute noch Kontakt mit Bernhard Heusler oder Georg Heitz habe, die ich sehr schätze.»

… Besuche an der Freie Strasse

«Egal, ob das die Maximilianstrasse in München ist oder die Freie Strasse in Basel: Man wird mich da selten sehen, denn ich bin nicht zum Einkaufen geboren. Aber natürlich suche ich mir eine Wohnung in der Gegend.»

