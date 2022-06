Box-Comeback nach drei Jahren – Manchmal denkt sich Arnold Gjergjaj: «Warum machst du das?» Der Schwergewichtsboxer gibt an diesem Freitag in Uster, nach über drei Jahren Pause, sein Comeback im Ring. Was treibt den 37-Jährigen noch immer an? Tilman Pauls

Nach etwas mehr als drei Jahren steigt Arnold Gjergjaj an diesem Freitag für seinen 37. Profikampf wieder in den Ring. Foto: Pino Covino (Basler Zeitung)

Die Frage ist einfach. Das Problem bei einfachen Fragen besteht aber bekanntlich darin, dass die Antworten umso komplexer ausfallen. Man kann es ja trotzdem mal versuchen, also: Warum steigt Arnold Gjergjaj nach drei Jahren Pause an diesem Freitag wieder in den Ring? Warum tut er sich das alles noch mal an?

Am anderen Ende der Telefonleitung hört man nichts, nur ein schweres Atmen. Das liegt vermutlich daran, dass Arnold Gjergjaj in seinem Gym gerade auf dem Fahrrad sitzt. 40 Minuten hat er schon, 20 muss er noch. Die Vorbereitungen für sein Comeback laufen auf Hochtouren. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum auch er gerade keine konkrete Antwort auf die Frage nach dem Warum hat.

Er kann es sich ja selbst nicht erklären. Da ist dieses Gefühl in ihm, das ihn antreibt. Aber selbst darauf kann er sich nicht immer verlassen. Vor ein paar Wochen war er zu Gast bei einem Boxkampf, privat, als Zuschauer. Er hat das ganze Drumherum schon etliche Male erlebt, das Grölen der Menschen, die zuckenden Lichter, die angespannte Ruhe vor dem ersten Gong.

Dieses Mal spürte Gjergjaj eine Anspannung. Er dachte: «Scheisse, warum machst du das?»

Seinen letzten Kampf hat der 37-Jährige im Mai 2019 bestritten. In Kirchberg war das, gegen einen Mann namens Elvis Moyo. Es ging damals um die Wiedergutmachung für die bittere Niederlage gegen den Türken Umut Camkiran, dieses Duell in Istanbul, über das Gjergjaj sich heute noch aufregen kann. 1112 Tage sind seit seinem letzten Kampf vergangen, eine kleine Ewigkeit.

Plötzlich kam Corona, dazu auch das eine oder andere gesundheitliche Problem. Gjergjaj stand mehrere Monate nicht im Ring, und natürlich hat er sich in dieser Zeit auch immer wieder die Frage gestellt: Warum? Warum willst du das alles? Wäre es nicht einfacher, jetzt den Schlusspunkt zu setzen?

Denn seit seinem letzten Kampf hat sich nicht nur die Welt verändert, sondern auch er selbst. Gjergjaj führt seit einigen Monaten zusammen mit seiner Frau eine Tankstelle in der Nähe des Kannenfeldplatzes. Eine neue Aufgabe, weit entfernt vom Boxring. Der Wecker klingelt am Morgen um 4.20 Uhr, ab 5 Uhr begrüsst Gjergjaj die ersten Gäste, wenn die Strassen noch leer sind und man die Vögel im Park singen hört.

Am Mittag fährt er nach Hause, zurück nach Pratteln. Da trainiert er erst sich selbst, dann seine Schüler im Gym. Zuletzt hat Gjergjaj auch immer wieder mal Vorträge für Lehrlinge gehalten und ihnen nicht nur das Boxen erklärt, sondern auch seinen Weg in die Schweiz, in den Ring. Es ist viel, «manchmal ist es ein bisschen zu viel», sagt er. Immerhin hat er sich in der Woche vor dem Kampf freigenommen.

Gjergjaj ist bereit für seine Rückkehr, ja, er freut sich darauf. Die Vorbereitung verlief anders als früher, er hat nicht mehr alles dem Kampf untergeordnet, aber immer noch vieles. Zum Sparring sind einige Boxer nach Pratteln gekommen, mit jeder Einheit haben sie die Intensität gesteigert. Immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen länger, immer ein bisschen härter.

Gjergjaj will nicht sagen, auf was er sich in den letzten Wochen besonders konzentriert hat. Ob er jetzt ein anderer ist als vor drei Jahren, bei seinem letzten Kampf. «Wartet mal den Freitag ab», sagt er, dann werde man schon sehen, woran er gearbeitet habe. «Es ist alles perfekt gelaufen.» Klingt ein bisschen, als habe er irgendwo noch eine Überraschung versteckt.

Sorgen macht er sich jedenfalls nicht. «Ich habe viel Erfahrung, gewisse Dinge verlernt man nicht.» Und trotzdem kann auch er nicht wissen, wie es sich dann anfühlt im Ring, wenn die Lichter hell auf ihn scheinen und es ganz still wird vor dem ersten Gong. Ob das Timing dann stimmt oder nicht, der Abstand, die Reflexe.

Für Gjergjaj ist der Kampf in Uster nur der Einstieg für den letzten Abschnitt seiner Karriere. Im Herbst will er bereits seinen nächsten Kampf absolvieren. Foto: Pino Covino (Basler Zeitung)

Sein Gegner kommt aus Kroatien, Tomislav Sentic. Sieben Profikämpfe, fünf Siege, zwei Niederlagen, 27 Jahre alt. Gjergjaj hat sich im Vorfeld nicht gross mit ihm beschäftigt. Er soll – das hört sich jetzt vielleicht etwas gemein an – ein möglichst sanfter Einstieg in den letzten Abschnitt von Gjergjajs Karriere werden.

Der 37-Jährige will dieses Jahr gleich noch mal in den Ring steigen, vielleicht im September, vielleicht im Oktober. Er ist noch nicht fertig mit sich und seinem Weg. Auf seiner Website steht noch immer das grosse Ziel: «Weltmeister». Dabei scheint es so weit entfernt wie vielleicht noch nie seit seinem ersten Profikampf im August 2009.

Warum? Warum das alles? Warum der nächste Anlauf, wenn doch selbst Freunde oder die Familie ihm manchmal sagen, dass er doch niemandem mehr etwas beweisen müsse. Am Telefon wird es wieder ruhig, nur der schwere Atem ist zu hören. Dann sagt Arnold Gjergjaj: «Weil es mir immer noch Spass macht.»

