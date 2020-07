Der Club der Gentlemen – Manchen steht der Kopf besser als der Hut Wer heute im Alltag einen Hut trägt, tut das entweder, um sich eine exzentrische Note zu geben, oder weil ihn seine Stilsicherheit etwas im Stich lässt. Dominik Heitz

Mit Hut: Bundesrat Alain Berset auf dem Weg zu einer Medienkonferenz über die Situation des Coronavirus. Foto: Keystone/SDA

Als es zu Zeiten der einwöchigen Haarwäsche noch galt, das Haar vor Schmutz und Staub zu schützen, gehörte der Hut zum täglichen Begleiter des Mannes. Das änderte sich nach den 1950er-Jahren. Und als die Langhaar- und Föhnfrisuren aufkamen, hätten die Hüte sowieso nur noch die Haarpracht erdrückt. So verschwanden sie denn aus dem Alltag. Nur in der Freizeit, in den Bergen und am Strand zum Schutz vor der Sonne, sind sie sinnvolles Accessoire – oder an besonderen Anlässen wie Hochzeiten und an Pferderennen wie jenen im englischen Ascot.