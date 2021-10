Ungewohntes im Kino – «Manche Serien muss man auf der grossen Leinwand schauen» Am kommenden Wochenende findet in Basel das erste Serienfestival der Schweiz statt. Initiant Urs Dillier erklärt die Idee dahinter. Raphaela Portmann

Die finnische Serie «Peacemaker» von 2020 wird am Festival gezeigt.

Kinos werden in der Regel zur Besichtigung neuer Filme besucht. Das Gefühl, in einem von der Aussenwelt abgeschirmten Raum auf der grossen Leinwand in eine Geschichte einzutauchen und dieses Erlebnis erst noch mit anderen zu teilen, ist wohl das, was das Kino so einzigartig macht.

Im Neuen Kino im Basler Klybeckquartier wird dieses Erlebnis am kommenden Wochenende auch für ein anderes Format möglich. Denn dort werden für einmal keine Filme, sondern Serien über die Leinwand laufen. Dies im Rahmen des Serienfestivals Basel, das zum ersten Mal stattfindet und gleichzeitig eine schweizweite Premiere ist. Die Qualität der Serien sei in den letzten Jahren sehr gestiegen, sagt Initiant und Festivalleiter Urs Dillier: «Manche muss man sich einfach im Kino auf der grossen Leinwand anschauen.»