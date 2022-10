Basler Wirtin über Gäste mit Laptops – «Manche führen ganze Videokonferenzen in unserem Café durch» Die Expat-Community von Basel diskutiert über einen Vorfall in einem Lokal im St. Johann. Eine Frau sei dort abgewiesen worden, weil sie zu wenig konsumiert habe. Nun sprechen Geschäftsführerin und Inhaberin. Katrin Hauser

Das Café 13 sei einfach zu klein, um als Homeoffice-Hotspot zu dienen, sagen Inhaberin und Geschäftsführerin. Foto: zvg

Ein Vorfall in einem Café im St. Johann gibt in der Basler Expat-Gemeinschaft zu reden. Eine Expat schilderte auf Facebook, wie sie im Lokal nur einen Tee in zwei Stunden konsumiert habe und deshalb bei ihrem nächsten Besuch mit dem Kommentar: «Sie können hier nicht Ihre Hausaufgaben machen!», abgewiesen worden sei.