Drei Jahre lang war Leu Staatssekretärin und Chefunterhändlerin im EU-Dossier. Im Herbst wird sie Schweizer Botschafterin in Deutschland. Foto: Adrian Moser

Frau Leu, Sie verlassen Ihr Amt nach drei Jahren. Unser Verhältnis mit der EU ist noch immer ungeklärt. Sind Sie gescheitert? Ich sehe das anders. Ich ziehe eine positive Bilanz. Wir stehen heute an einem anderen, besseren Punkt als vor drei Jahren.

Was haben Sie denn erreicht? Sieben Monate nach meinem Amtsantritt, im Mai 2021, hat der Bundesrat die Verhandlungen zum institutionellen Rahmenabkommen beendet, weil wichtige Differenzen nicht überbrückt werden konnten. Zehn Monate später lag unser Paketansatz vor: Wir wollen nicht mehr einen einzelnen Vertrag, der nur das institutionelle Verhältnis zur EU regelt, sondern möchten diese Fragen innerhalb der einzelnen Binnenmarkt­abkommen regeln, zugleich aber auch neue Abkommen abschliessen und unsere Zusammenarbeit unter anderem bei der Forschung sichern. Seither fanden zehn Sondierungsrunden unter meiner Leitung statt, dazu mehr als dreissig technische Gespräche, begleitet von Kontakten auf politischer Ebene. Vor der Sommerpause hat der Bundesrat die Eckwerte für ein Verhandlungsmandat verabschiedet. Das ist ein sehr wichtiger Schritt in Richtung Verhandlungen.

Vergleichen wir es mit einem 100-Meter-Lauf. Wenn wir im Mai 2021 bei Meter null waren und das Ziel eine Einigung mit der EU ist: An welcher Stelle sind wir heute? Ich würde für eine Sportmetapher aus aktuellem Anlass lieber die Frauen-Fussball-WM wählen. Der Pass ist gespielt, aber der Ball muss noch ins Tor.

Tatsächlich? Von aussen entsteht der Eindruck, dass die gleichen Probleme immer wieder umkreist werden. Wir umkreisen die Probleme nicht. Wir schauen sie uns jetzt in der Tiefe an.

Inwiefern sind wir zum Beispiel beim Lohnschutz weiter als 2021? Maroš Šefčovič, der Vizepräsident der EU-Kommission, hat den Gewerkschaften eine Klausel in Aussicht gestellt, wonach die Schweiz allfällige Verschlechterungen beim Arbeitnehmerschutz in der EU nicht übernehmen müsste. Die Sozialpartner und andere innenpolitische Akteure werden dieses Mal stärker einbezogen.

Trotzdem ist noch kein innenpolitischer Konsens in Sicht. Die Kantone waren früher zurückhaltend, heute haben sie sich einstimmig für Verhandlungen über ein Paket ausgesprochen. Der Wirtschaftsverband Economiesuisse ist auch klar auf dieser Linie. Die Gewerkschaften sind vielleicht mit ihren Forderungen etwas lauter, das ist ihr Job. Aber es hat sich etwas bewegt.

Wie muss man sich die geheimen Eckwerte vorstellen, die der Bundesrat vor den Sommerferien verabschiedet hat? Die Eckwerte zeigen die Ziele des Bundesrates …

… und die «roten Linien» in den Verhandlungen? Nein, eben nicht. Rote Linien sind problematisch in Verhandlungen, das hat sich beim Rahmenabkommen gezeigt. Die Eckwerte beschreiben unsere Ziele – und auch, was wir vermeiden möchten. Aber sie lassen Flexibilität. Sie sind der Grundstein für ein zukünftiges Verhandlungsmandat.

Warum veröffentlichen Sie die Eckwerte eigentlich nicht? Wäre Transparenz nicht vertrauens­fördernd? Es ist ein Dilemma. Innenpolitisch wäre es sicher wünschenswert. Aber verhandlungs­taktisch lässt man sich besser nicht voll in die Karten blicken. Die EU veröffentlicht ihre Verhandlungsmandate jeweils. Wir als der kleinere Verhandlungspartner tun das nicht. Wir würden unsere eigene Position untergraben, wenn wir von Anfang an zeigten, wo wir vielleicht flexibel sein könnten.

Eine undurchsichtige Rolle im Europadossier hat Mario Gattiker, der ehemalige Staatssekretär für Migration. Funkt er Ihnen dazwischen? Die Rollen sind klar: Ich leite die Sondierungen, Mario Gattiker hat eine beratende Funktion. Er hat sich während vieler Jahre mit der Personenfreizügigkeit befasst. Weil diese Fragen früher nicht gelöst werden konnten, möchte der Bundesrat die Erfahrung von Herrn Gattiker in dieser Phase nutzen.

Wie ist Ihr Verhältnis zu den EU-Diplomaten? Eher freundschaftlich oder distanziert? Inzwischen ist ein enges Verhältnis zwischen den beiden Delegationen entstanden. Am Anfang war es etwas distanzierter. Die EU verlangte nach der Beendigung der Verhandlungen zum Rahmenabkommen, dass die Schweiz Ideen einbringt. Das haben wir gemacht. Daraus entstanden viele Diskussionen. Manche denken, Diplomatie sei Cüpli trinken. Diese Zeiten sind längst vorbei, sofern es sie überhaupt je gab. Es geht um Interessenvertretung.

Zu wem hatten Sie den engsten Draht? Zu Juraj Nociar, dem Kabinettschef von Herrn Šefčovič. Er ist mein Gegenpart. Mit ihm telefoniere ich regelmässig, und wir tauschen Textnachrichten aus. Auf der aussenpolitischen Seite bin ich im Austausch mit dem Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Stefano Sannino, den ich verschiedentlich in Bern und Brüssel getroffen habe.

Welchen Ruf hat die Schweiz in der EU? Wird sie immer noch als Rosinenpickerin gesehen? Dieses Wort habe ich in letzter Zeit erfreulicherweise nicht mehr so häufig gehört. Man darf nicht vergessen: Die Schweiz ist auch ein wichtiger Wirtschaftspartner der EU. Wir müssen uns nicht selber kleinmachen. Aussenpolitisch teilt die Schweiz dieselben Werte wie die EU und ist eine solidarische Partnerin.

Man sagt, Bundesrat Cassis und Sie seien sich verhandlungs­taktisch alles andere als einig … Bundesrat Cassis und ich sind uns einig, dass am Schluss die Qualität zählt, damit das Resultat in der Schweiz angenommen wird. Aussenpolitik ist keine exakte Wissenschaft. Dass man offen und teilweise auch kontrovers diskutiert, ist wichtig. Bundesrat Cassis und ich haben viel diskutiert, das stimmt, aber stets mit gegenseitigem Verständnis und Respekt.

Sind Differenzen mit Cassis der Grund für Ihren Wechsel? Nein. Ich stand vor der Wahl, entweder jetzt zu wechseln oder in die Verhandlungen mit der EU einzusteigen und noch drei oder vier Jahre weiterzumachen. Ich fand den Zeitpunkt für einen Wechsel günstig, auch im EU-Dossier.

In Ihrem Büro hängt eine grosse Weltkarte. Tatsächlich waren Sie als Staatssekretärin nicht nur für die Beziehungen zur EU, sondern auch für jene zum Rest der Welt zuständig. Ist das nicht ein viel zu grosses Pensum? Es geht nur mit einem guten Team. Aber ja, es ist viel Arbeit, und sie hat in den letzten Jahren zugenommen. Wir sind präsenter in der Welt als früher, sitzen etwa im UNO-Sicherheitsrat. Und die Welt ist unruhiger geworden. Die Zahl der Krisen nimmt zu. Wir haben in den letzten zwei Jahren drei unserer Vertretungen evakuieren müssen: in Afghanistan, im Sudan und in der Ukraine.

Und jetzt die Krise mit dem Militärputsch in Niger. Die Schweiz hat diese Woche das Kooperationsbüro geschlossen. Wie geht es nun weiter? Die Schweizer Mitarbeitenden des Büros haben das Land vorübergehend verlassen. Sobald es die Lage erlaubt, kehren sie nach Niger zurück Die Schweiz unterstützt die nigrische Bevölkerung weiterhin, etwa mit humanitärer Hilfe. Und sie passt ihre Aktivitäten in der Entwicklungszusammenarbeit der aktuellen Situation an.

In anderen Fällen verlief die Evakuierung dramatisch. Es sind oftmals Extremsituationen, ja. Bei der Evakuierung aus Kabul gab es chaotische Szenen am Flughafen; ich war da live am Telefon mit unseren Militärs vor Ort. Unsere Vertretung in der sudanesischen Hauptstadt Khartum mussten wir evakuieren, nachdem dort quasi über Nacht Strassenkämpfe ausgebrochen waren.

Auch die Ukraine fällt in Ihre Zuständigkeit. Die Ukraine-Politik der Schweiz im Ausland zu erklären, war wohl nicht Ihre dankbarste Aufgabe … Wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben Russlands Angriff gegen die Ukraine von Anfang an in klaren Worten verurteilt. Der Bundesrat hat die EU-Sanktionen gegen Russland nach wenigen Tagen übernommen; normalerweise zieht sich ein solcher Prozess über Monate hin. Im letzten Jahr haben wir 420 Millionen Franken an humanitärer Hilfe geleistet. Und im Unterschied zu vielen anderen Ländern sind wir vor Ort, beispielsweise beim grossen Staudammbruch vor zwei Monaten. Auch die Ukraine Recovery Conference in Lugano war ein sichtbares Zeichen der Unterstützung. Nicht zu vergessen, dass fast 80’000 Flüchtlinge bei uns Aufnahme gefunden haben.

Livia Leu beim Handshake mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski an einem Gipfel in Moldau im Juni. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Geht es um Waffen, lassen wir die Ukraine im Stich. Dass die Schweiz als neutrales Land nicht direkt Waffen ins Kriegsgebiet liefert, wird rundum verstanden. Schwieriger ist es, zu erklären, warum wir auch die Wiederausfuhr von Waffen aus anderen Ländern verbieten. Aber auch das ist ein bewährtes Instrument unserer Exportpolitik für Kriegsmaterial.

In der Kritik steht die Schweiz auch als Drehscheibe für den russischen Rohstoffhandel. Verpassen wir es wie beim Bankgeheimnis, rechtzeitig zu reagieren? Wir stehen da sicher unter Beobachtung. Momentan sind gewisse Verschärfungen beim Geldwäschereigesetz in Diskussion. Hier ansässige Rohstofffirmen nutzen allerdings nicht irgendwelche Schweizer Schlupflöcher, sondern müssen ihre Geschäfte in Übereinstimmung mit den Schweizer respektive den EU-Sanktionen tätigen.

Und die Drähte zu Russland? Sprechen Sie noch mit dem Botschafter hier in Bern? Ich hatte seit Kriegsausbruch mehrmals Kontakt mit ihm, wenn auch weniger eng als früher. Wir wollen die Kanäle offen halten. Im Moment sprechen wir mit den Russen aber über nicht viel anderes als über den Krieg und mögliche Lösungen sowie über humanitäre Unterstützung der Ukraine.

Wechsel im Herbst Livia Leu war drei Jahre lang Staatssekretärin und Chefunterhändlerin im EU-Dossier. Im Herbst wechselt die 62-Jährige in eine neue Funktion: Sie wird Schweizer Botschafterin in Deutschland. Dort ersetzt sie Paul Seger, der in Pension geht. Zum Nachfolger von Livia Leu hat der Bundesrat den Diplomaten Alexandre Fasel ernannt. Bevor sie Chefunterhändlerin fürs EU-Dossier wurde, war Leu unter anderem Missionschefin im Iran und Botschafterin in Frankreich.

Diese Sorgen werden Sie bald hinter sich lassen. Im Herbst wechseln Sie als Botschafterin nach Deutschland. Was bietet Berlin, was Bern nicht hat? (lacht) Da fallen mir schon ein paar Dinge ein … Ich freue mich, in einer so dynamischen Grossstadt leben zu können. Es wird mein erster Einsatz als Diplomatin, bei dem ich mich in meiner Muttersprache verständigen kann.

Wie sind unsere Beziehungen mit Deutschland? Deutschland ist unser wichtigstes Partnerland. Die Beziehungen sind gut: Wir sind beide föderalistische Länder, und viele Kontakte laufen über die Bundesländer und die Kantone. Es gibt vieles, was uns beschäftigt: neben den grossen geopolitischen Fragen etwa die Versorgung mit Gas und Strom.

Für Unstimmigkeiten sorgen Asylsuchende, die aus der Schweiz nach Deutschland einreisen. Die Deutschen erwägen, wieder Grenzkontrollen zu installieren. Wir möchten das natürlich verhindern. An Grenzkontrollen oder gar -schliessungen hat niemand Interesse, auch nicht die Deutschen. Im Übrigen arbeiten wir als Schengen-Partner eng mit Deutschland zusammen.

Drehen wir zum Abschluss die Zeit noch mal um drei Jahre zurück zu Ihrem Amtsantritt als Staatssekretärin: Welchen Ratschlag würden Sie sich selber erteilen? Ganz wichtig scheint mir, dass man nicht primär Jasager um sich schart, sondern Leute, die es wagen, eine abweichende Meinung zu vertreten. Dann werden die Diskussionen vielleicht etwas weniger bequem. Aber man kommt weiter, als wenn man sich nur gegenseitig bestätigt.

