Löhne der Schweizer Topmanager – Manche CEOs haben in der Krise noch mehr verdient als vorher Die ganz grossen Boni-Exzesse sind zwar vorbei. Doch gerade Konzerne der zweiten Reihe scheuten sich auch in der Krise nicht, exorbitante Saläre zu zahlen. Eflamm Mordrelle

Topverdiener 2020: Ex-UBS-Chef Sergio Ermotti. Foto: Keystone

Auch für Chefs war das Pandemiejahr 2020 eine schwierige Zeit. Die meisten haben weniger Geld verdient. Der Medianlohn der Konzernbosse kotierter Schweizer Firmen ist von 1,43 Millionen Franken im Jahr 2019 auf 1,38 Millionen Franken gesunken.

Das heisst, die Hälfte der Chefs hat mehr als diesen Betrag verdient, die andere weniger. Die Unterschiede sind gross: Während Roche-CEO Severin Schwan 15,2 Millionen Franken erhielt, musste sich der Chef eines kleinen Pharmaspezialisten wie Bachem mit knapp 600‘000 Franken oder 25-mal weniger begnügen.

Mancher CEO hat wegen der Pandemie auf einen Teil seines Lohns verzichtet. Das war meist Symbolpolitik. «In einigen Fällen wurde ein Teil des Fixlohns für ein paar Monate gekürzt. Das hat oft einen geringen Einfluss auf die Gesamtvergütung», sagt Christophe Volonté, Leiter Corporate Governance beim Aktionärsberater Inrate. Denn ein CEO-Lohn besteht aus einem fixen Anteil, einem Jahresbonus – oft in Cash – sowie einem langfristigen Bonusteil aus gesperrten Aktien, die an Zielgrössen gebunden sind. Und Letzterer schenkt in der Regel am meisten ein.