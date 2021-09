Impfansturm in beiden Basel – Manche Apotheken sind bis November praktisch ausgebucht Arztpraxen, Pharmazien, Impfbus: Die Zahl der Vakzinationsstandorte steigt rasant an – die Nachfrage aber auch. Wir zeigen in Überblickskarten, wo man sich überall impfen lassen kann. Nathalie Reichel

In Basel ist seit dem 13. September während vier Wochen ein Impfbus unterwegs, in dem man sich ohne vorherige Terminvereinbarung gegen das Coronavirus impfen lassen kann. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

«Guten Tag, Sie befinden sich in der Warteliste für die Impfung. Sobald ein Impftermin zur Verfügung steht, werden wir Sie kontaktieren.» Diese Worte flatterten als SMS über den Bildschirm all jener, die sich Anfang Frühling dieses Jahres für die Covid-19-Impfung anmeldeten und nicht zur Risikogruppe gehörten. Ein gutes Halbjahr später sieht das Bild ganz anders aus: Das Impfzentrum ist längst nicht mehr der einzige Ort, an dem man den Piks bekommt.

Seit einigen Wochen besteht in den beiden Basel nämlich auch die Möglichkeit, sich das Vakzin in Apotheken und Arztpraxen verabreichen zu lassen. Den Anfang machte der Kanton Basellandschaft am 16. August mit zwölf Standorten, Basel-Stadt folgte am 10. September mit fünf Standorten mehr.