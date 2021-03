Die Stadt flaniert am Rheinbord – Manch einer fragt sich: Wo steckt eigentlich die Polizei? An sonnigen Tagen kommt es in Basel zu Menschenaufläufen. Das Gesundheitsdepartement sieht das nicht gern, sorgt sich wegen der dritten Welle – und appelliert an die Eigenverantwortung über die Feiertage. Simon Bordier

Die milden Lufttemperaturen locken Sonnenhungrige ans Rheinufer; das Wasser ist vielen aber noch zu kalt. Foto: Simon Bordier

Pietro Puglisi verkauft seit letztem Freitag wieder Glace am Kleinbasler Rheinbord. Ja, er sei mit dem Saisonstart zufrieden, sagt er im Gespräch. «Das Wetter ist gut, die Leute kommen.» So richtig begeistert wirkt der italienischstämmige Gelataio aber nicht. Nun ja, umsatzmässig komme er an die Zeit vor Corona nicht heran, erklärt er. Zwar sei das Rheinufer voll mit Ausflüglern. «Aber es fehlen die Tagestouristen.»

Als wir Puglisi fragen, ob sich die Menschen seiner Ansicht nach gut an die Corona-Regeln hielten, sinkt die Stimmung vollends. «Schauen Sie doch selbst», sagt der Glaceverkäufer und macht eine Handbewegung zum Rheinbord.