Grausiger Fund in New York – Tech-Millionär zerstückelt in Wohnung gefunden Ein 33-jähriger Unternehmer wird in einem Luxus-Apartment in Manhattan tot entdeckt. Die Polizei ermittelt wegen Mordes. sz.de /fal

An dieser vornehmen Adresse in Manhattan ist die Leiche gefunden worden. Foto: Frank Franklin II (AP/Keystone)

Es klingt wie aus einem Horrorfilm: Der 33-jährige Gründer und CEO des Start-Up-Unternehmens «Gokada» wurde am Dienstag tot in seiner Wohnung in Manhattan aufgefunden. Sein Körper war der «New York Times» zufolge zerstückelt und der Kopf abgetrennt worden.

In der Nähe der Leiche soll eine noch eingesteckte Kettensäge gelegen haben. Ausserdem sollen Plastiktüten herumgelegen haben, mit denen wohl versucht wurde, die Leichenteile zu beseitigen.

Gemäss der Zeitung soll die Schwester des Opfers den Toten entdeckt haben. Sie hatte wohl länger nichts von ihm gehört, und wollte in dem Luxus-Apartment, das in einem noblen Haus im New Yorker Szene-Viertel Lower East Side liegt, nach dem Technologie-Unternehmer schauen. Die Polizei ermittelt nun wegen Mordes.

Zuletzt soll das Opfer Medienberichten zufolge am Montagabend von einer Aufzug-Kamera in seinem Wohngebäude aufgenommen worden sein. Zusammen mit einem schwarz gekleideten Mann, der ihn in seine Wohnung begleitet haben soll.

Das Start-Up «Gokada», ein Motorrad-Lieferservice, das in Nigeria sitzt, bestätigte den Tod auf Twitter. «Wir sind tief traurig, über den plötzlichen und tragischen Tod unseres Gründers informieren zu müssen», hiess es dort. Der Chef der Firma, der in Saudiarabien als Kind bengalischer Eltern geboren worden war, hätte eine grosse Leidenschaft für Nigeria gehabt.