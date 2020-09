Feuerwehrreform 2025+ – Man nennt ihn «das Gesicht des Bösen» Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn: Feuerwehrinspektor Werner Stampfli teilt heftig aus, kann aber auch einstecken. Ein Porträt. Daniel Aenishänslin

«Gutes zu tun, gibt einem ein gutes Gefühl»: Feuerwehrinspektor Werner Stampfli vor seinem Dienstwagen. Foto: Dominik Plüss

So sieht es also aus: «Das Gesicht des Bösen.» Es gehört Werner Stampfli, dem Leiter des Feuerwehrinspektorats Baselland und Basel-Stadt. Seit er auch das Gesicht der kantonalen Feuerwehrreform 2025+ ist, setzt es immer wieder Haue in den sozialen Medien. Der Reformgedanke passt nicht allen. Daher rührt denn auch der fragwürdige Titel. «Solche Reaktionen treffen mich, natürlich», gibt Stampfli offen zu, «doch ist es nicht auch Teil des Jobs eines Feuerwehrinspektors, einzustecken, vor allem, wenn er zusammen mit anderen etwas bewegen will.» Feuerwehr sei eben etwas Emotionales, Gewachsenes, Konstantes.