«I ch kann mir vorstellen, dass wir so statt eines Krisenjahrhunderts ein Zeitalter von Frieden und Prosperität erleben », sagt Dirk Helbing.

Sie beschäftigen sich beruflich mit Katastrophen, Krankheiten, Massenpaniken – wie schlimm schätzen Sie die gegenwärtige Corona-Krise ein?

Ich denke, dass wir an einem Wendepunkt sind. In unserer nicht nachhaltigen Welt werden wir in Zukunft öfter vor solchen Situationen stehen, wenn wir nicht lernen, uns anders zu organisieren.