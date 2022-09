Maler einer aussterbenden Gattung – Man nannte ihn Totengräber und Nostalgiker Jürg Kreienbühls Werk liest sich wie eine Chronik vergangener Zeiten und ist trotzdem zeitgemäss. Simon Baur

Jürg Kreienbühl, Berglandschaft mit Hochspannungsleitung, 1996, Dispersion auf Leinwand. Foto: Galerie Carzaniga

Ende der 1980er-Jahre sah man Jürg Kreienbühl tagelang im Sudhaus der alten Brauerei Warteck im Basler Wettsteinquartier an der Staffelei sitzen. Akribisch widmete er sich den Glasscheiben von Burkhard Mangold, die die Geschichte der Brauerei aufzeigen. Er liebte es, direkt vor dem Motiv zu sitzen. Natürlich interpretierte auch er. Er bestimmte den Ausschnitt, die Perspektive und den Lichteinfall und die daraus sich ergebenden Reflexionen auf den kupfernen Braukesseln des Sudhauses oder die Dimensionen eines Berges in einer Landschaft. Schliesslich hatten vor ihm auch andere Maler ihre Bilder subjektiv beeinflusst, und er bezog sich gerne auf sie, er ahmte gar ihren Stil in seinen eigenen Bildern nach.