Basels legendärer Denkmalpfleger – Man nannte ihn «Dingedinge» Vor 60 Jahren ist der Kunstsachverständige Rudolf Riggenbach gestorben. Peter Moilliet, der ihn in einer Skulptur verewigt hat, würde demnächst 100. Dominik Heitz

Die Statue auf dem Leonhardskirchplatz erinnert an Basels ersten Denkmalpfleger Rudolf Riggenbach. Foto: Dominik Heitz

Da steht er, den Kopf in die Höhe gerichtet, den Mund leicht geöffnet und in der einen Hand einen Stumpen – als ob er uns etwas über Basel und seine Geschichte erzählen wollte: Rudolf Riggenbach. 60 Jahre ist es nun schon her, dass Basels erster Denkmalpfleger gestorben ist.

Doch die Statue auf der kleinen Pfalz vor der Leonhardskirche erinnert an ihn, einen Mann, der ebenso Kunstsachverständiger wie Kämpfer für den Erhalt alter Bausubstanz in Basel wie in der ganzen Schweiz war. Seine Stadtführungen müssen zu ihrer Zeit legendär gewesen sein, denn nicht nur wusste er seine Zuhörerschaft zu fesseln, seine Ausführungen waren stets auch mit Humor, Satire und Ironie gewürzt.