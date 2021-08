Richter kritisiert Töfflijäger-Polizei – «Man könnte erwarten, dass die Polizei geschult ist» Den rigorosen Jagden der Basler Polizei auf Besitzer von trendigen E-Rollern hat das Strafgericht vorerst einen Riegel geschoben und einen Sanktionierten freigesprochen. Daniel Wahl

Bud-Spencer-Style: Die trendigen E-Bikes sind der Basler Polizei ein Dorn im Auge. Nirgendwo wird derart rigoros gegen deren Lenker vorgegangen wie am Rheinknie. Foto: zvg

Adrian Schneider (*Name geändert) ist einer der über 200 Lenker, die von der Basler Polizei mit einem trendigen E-Bike aus dem Verkehr gezogen und an die Staatsanwaltschaft verzeigt wurden (die BaZ berichtete). Schneider hatte aber nichts falsch gemacht. Er verletzte keine Verkehrsregel. Er fuhr auch nicht zu schnell. Das konnte er gar nicht, denn sein Bike war vom Hersteller auf 20 km/h gedrosselt, was dieser auch so in den Lieferpapieren bestätigt.

Weiter nach der Werbung

Aber das interessierte die auf die Jagd von trendigen Töfflibuben angesetzte Patrouille unter dem deutschen Polizisten A.H. damals nicht. Er verwies auf deutsches Recht und nahm das Bike nicht einmal auf die Rolle, um die Geschwindigkeit des Gefährts zu testen. Das hatte der angehaltene Adrian Schneider* dem Polizisten A.H. vor Ort angeboten. Einzig eine Plakette auf der Unterseite des Chassis mit dem Hinweis auf die Motorenleistung von 1,5 Kilowatt, falls das Töffli «geöffnet» ungedrosselt fahren würde, reichte der Spezial-Patrouille, den Mann wegen Führen eines nicht betriebssicheren Fahrzeugs, Führen eines Motorfahrzeugs ohne erforderlichen Führerausweis, Fahren ohne Fahrzeugausweis oder Kontrollschilder und Fahren ohne Haftpflichtversicherung zu kriminalisieren.