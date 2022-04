Zerstörte Tschudy-Villa – «Man könnte den illegalen Gewinn konfiszieren» Eine Busse ist nur ein kleiner Unkostenposten in einer Baurechnung. Deshalb fordert der Schweizer Heimatschutz, dass die Behörden öfter auf die gesetzliche Möglichkeit der Konfiszierung zurückgreifen. Dina Sambar

Das La-Torre-Haus vergammelt, die Tschudy-Villa ist teilweise zerstört, und der Bettinger Bauernhof ist in desolatem Zustand. Fotos: Nicole Pont, Mischa Hauswirth

Die Aktion sorgte für Fassungslosigkeit und Verärgerung. Nur dank dem Eingreifen des Gemeindepräsidenten und dem Einsatz der Polizei konnte der Abbruch der Tschudy-Villa in Sissach unterbrochen werden. Laut einer Verfügung des Kantons Basel-Landschaft steht sie provisorisch unter Schutz. Der Schaden ist jedoch bereits immens. Auf dem Bruderholz in Basel lässt ein Eigentümer sein denkmalgeschütztes Haus seit Jahren vergammeln, weil er es nicht sanieren, sondern durch Wohnungen ersetzen will. Und in Bettingen ordnete die Basler Verwaltung die Notüberdachung des ältesten Bauernhauses des Kantons an, das am Zerfallen ist, weil sich Besitzer und Behörden nicht über die zukünftige Nutzung einig wurden.