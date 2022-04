Gewaltfreiheit trotz Gräueltaten? – «Man kann Pazifisten nicht vorwerfen, dass Krieg ist» Welche Möglichkeiten gibt es derzeit, für gewaltfreien Widerstand einzustehen? Die Philosophin und Ex-Chefredakteurin der Berliner Tageszeitung Elke Schmitter ging der Frage im Unternehmen Mitte in Basel nach. Julia Konstantinidis

Die Friedenstaube ist ein Symbol für gewaltfreien Widerstand. Teilnehmer an einer Kundgebung am 2. April stehen dafür ein. Foto: Jürg Spori / Tamedia AG.

Darf man für eine gewaltfreie Friedenspolitik plädieren, wenn mehrere hundert Kilometer von uns entfernt russische Panzer in der Ukraine Land und Leute niederwalzen? Könnte der Pazifismus in einer solchen Situation etwas ausrichten, oder würde man damit gar den Russen in die Hand spielen? Das jedenfalls wirft der deutsche FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff den Friedensaktivisten vor, die in Deutschland zu Ostermärschen aufrufen, wo die Abrüstung gefordert wird.