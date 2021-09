So wird 3-G in Basel umgesetzt - Man kann ohne Zertifikat ins Hotel, möglicherweise aber nicht an die Uni

«Apropos» – der tägliche Podcast Der Ton gegenüber den Ungeimpften wird scharf

Ab Montag verändert sich der Alltag in der Schweiz radikal. Was macht die Zertifikatspflicht mit uns als Gesellschaft? Wie tief ist der Graben zwischen Geimpften und Ungeimpften? Antworten in «Apropos».