Frau von Felten, Sie leben seit 78 Jahren als Frau, Frau Hunziker, Sie erst seit 5 Jahren offiziell. Was bedeutet es Ihnen beiden, eine Frau zu sein?

Hunziker: Es stimmt, im Pass bin ich seit 5 Jahren eine Frau. Aber ich fühle mich schon das ganze Leben lang weiblich. Es gab früher einfach keine Vorbilder und keinen Raum, um darüber zu sprechen. 2019 habe ich es dann erstmals formuliert. Frausein bedeutet für mich, dass ich das körperliche Geschlecht dem psychosozialen Geschlecht anpassen konnte, dass man mich mit den richtigen Pronomen anspricht und ich mich in meiner Haut mehr daheim fühle.

Von Felten: Frau sein … hmm … so bin ich auf die Welt gekommen, das war quasi mein Schicksal. Ich bin ja in den 50er-Jahren aufgewachsen, da war Mädchen noch vieles verwehrt, was Buben offenstand. Es gab Berufe, die nur Männer ausüben durften, Schulen, die nur für Jungen waren. Dazu kamen Kleidervorschriften, wie etwa, dass wir Mädchen im Winter nur bei Minusgraden Hosen tragen durften. Ich nahm die Buben-Privilegien durchaus wahr. Dennoch wäre mir nie in den Sinn gekommen, zu sagen, ich möchte ein Bub sein oder ich fühle mich wie einer – obwohl ich kein typisches Mädchen war. So wie ich Frau Hunziker verstanden habe, hat sie entschieden, dass sie als Frau leben möchte …

Hunziker: (unterbricht) … Ich habe mich nicht für die Identität als Frau entschieden. Das kann man sich nicht aussuchen. Ich habe mich aktiv entschieden, die Kongruenz herzustellen.

Von Felten: War Ihnen klar, was Ihnen damit für ein Leben bevorsteht?

Hunziker: Früher kannte ich nur katastrophale Biografien von Transmenschen, deren Leben nach dem Outing völlig den Berg runterging, deshalb habe ich mich erst mit 35 Jahren dazu entschlossen. Mir hat damals die Coverstory der «Vanity Fair» mit Caitlyn Jenner Mut gemacht, die erklärt hat, dass sie eine Frau ist und ab sofort auch so leben möchte. Ich sah zum ersten Mal: Man kann das machen, und zwar mit Würde und ohne den beruflichen Erfolg zu riskieren. Für mich war klar, dass ich meinen Körper so weit meinem Geschlecht anpassen möchte, wie es sich gut anfühlt. Ich hatte beispielsweise meine behaarten Arme nie gern. Und auch meine Stimme ist jetzt höher. Die allgemeine Vorstellung ist, als Transmensch möglichst nah an ein Cis-Ideal heranzukommen. Ich weiss aber, dass dies in meinem Fall nie möglich sein wird. Deshalb habe ich mich mit einem Kompromiss abgefunden. Seither geht es mir psychisch und körperlich besser.