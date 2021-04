Schokolade als Seelenfutter – Man gönnt sich ja sonst nichts Corona steigert die Lust auf exklusive Schokolade – gerade jetzt an Ostern und als Ersatz für entgangene Ferien. Daniel Aenishänslin

Wer für gewöhnlich 200 Gramm Pralinés kauft, lässt es sich nun mit 350 oder 400 Gramm gut gehen. Foto: Nicole Pont

«Ein ganz klein wenig Süsses kann viel Bitteres verschwinden machen», wusste schon der italienische Dichter Francesco Petrarca (1304–1374). Das Bittere: Das ist Corona. Das Süsse: Das ist feinste Schokolade – besser gesagt, Meisterwerke aus Kuvertüre. Nach all den bitteren Wirtschaftsnachrichten besteht der süsse Hoffnungsschimmer aus Pralinés. Die gehen in vielen Confiserien häufiger über den Tresen als in den vermissten Covid-losen Tagen. Schokolade ist eben Trost ohne Worte.

Jonas Walther ist einer dieser Maîtres Chocolatiers, die uns über die Runden helfen. «Man gönnt sich eindeutig mehr», weiss der Schokokünstler von Chocolatier Aebischer Liestal. Seit das Homeoffice angelaufen ist, verkaufe er weniger Gipfeli und Sandwiches. Schliesslich blieben viele seiner Kunden nun zu Hause. Für das persönliche Wohlergehen werde jedoch mehr nach Patisserie gefragt – und eindeutig mehr nach Pralinés.