Wie haben Sie die Granate entdeckt?

Wir waren am rechten Rheinufer ganz normal am Arbeiten: Im Auftrag des Basler Tiefbauamts rissen wir die alten Holzverbauungen der Galgenfischer ab und errichteten eine Mauer aus Schwarzwaldgranit. Am frühen Freitagabend wies ich unseren Maschinisten an, etwas Kies aus dem Rhein zurückzuziehen. Den Kies brauchen wir, um die Ebene zu planieren, auf der der Bagger steht. Die Fläche muss regelmässig instand gesetzt werden, damit der Bagger hoch genug über dem Wasser steht. Unser Maschinist Thiemo hatte etwa sechs oder sieben Baggerlöffel Kiesgut aus dem Flussbett geholt, als er plötzlich in meine Richtung rief: Ich müsse mal herkommen, er habe da eine Art Bombe im Baggerlöffel.