Art Basel: Rundgang – «Man entdeckt Werke, die man für Ausstellungen gesucht hat» Raphaël Bouvier, Kurator bei der Fondation Beyeler, nimmt uns mit und zeigt uns, was ihm am besten gefällt. Raphael Bouvier

Ein wunderbares Relief von Hans Arp

Hans Arp, « Symmetrisches Triptychon » , 1950 (Von Bartha , Halle 2).

Die Basler Galerie von Bartha wartet unter anderem mit wunderbaren weissen Reliefs von Hans Arp auf. Darunter ein imposantes, überaus charakteristisches Triptychon aus dem späteren Schaffen des grossen Bildhauers. In perfekt ausgewogener Harmonie werden in den drei Bildtafeln gleiche Einzelformen jeweils neu konstelliert und bilden ein elegant-verspieltes Gesamtbild von ruhiger und zugleich dynamischer Symmetrie. Manchmal entdeckt man an der Art Basel Werke, die man für Ausstellungen gesucht, aber nicht gefunden hatte.