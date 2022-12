Ganz einfach: die positive und konstruktiv-kritische Zusammenarbeit mit dem Einwohnerrat wie auch innerhalb des Stadtrats und insbesondere mit der Verwaltung. Das hatte zur Folge, dass wir innerhalb der Gesamtverwaltung das Nachhaltigkeitsprojekt und das Digitalisierungsprojekt erfolgreich starten konnten. Gleichzeitig konnte die Bildung den Betreuungsgutschein einführen und die Sicherheit binnen zweier Wochen die Durchführung des Chienbäse ermöglichen. Der Tiefbau konnte dank grossem Einsatz den Baustart der Orisstege und der Velostation vorantreiben. Der Hochbau konnte in diesem Jahr die Vorlagen zum Neubau Post, zur Neugestaltung der Allee und dem Quartierplan Lüdin zuhanden des Einwohnerrats verabschieden. Gerade diese drei Projekte liegen mir am Herzen, denn sie werden die Verbindung zwischen Bahnhof und Altstadt stärken und das gesamte Gebiet stark aufwerten. Schliesslich starteten die SBB mit dem Neubau der Bahnhofsgebäude. So erhalten wir nun endlich einen Bahnhof, welcher der Baselbieter Kantonshauptstadt würdig ist.

Woran haben Sie sich als Stadtpräsident besonders gestört?

Man darf und soll Kritik äussern. Daran können wir auch wachsen. Schliesslich machen wir auch Fehler. Verstehen kann ich nicht, wenn Social Media von einigen nur dazu genutzt wird, zu nörgeln und Leute «in die Pfanne zu hauen» - insbesondere diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren. Ich frage mich dann schon, ob man sich bewusst ist, was für ein Privileg es ist, in der Schweiz, in der Region Basel oder in Liestal leben zu dürfen. In Europa herrscht Krieg und Menschen müssen aus ihrer geliebten Heimat fliehen, verlieren Hab und Gut oder sogar geliebte Mitmenschen. Und dann müssen ein paar wenige ihren Unmut darüber äussern, dass am Liestaler Weihnachtsmarkt «hässliche» Kartonkugeln am Baum hängen. Sind das wirklich die grossen Probleme? Unterstützt man mit solch unkonstruktiver Kritik den Verein und die Personen, die in wochenlanger ehrenamtlicher Arbeit diesen Markt nach zwei Jahren endlich wieder ermöglicht haben? Das kann ich nicht nachvollziehen.