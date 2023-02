Achtelfinal-Hinspiele Champions League – Man City nur mit Remis – Inter nur mit Minisieg Leipzig und Manchester City trennen sich 1:1. Inter Mailand bezwingt Porto 1:0.

Man Citys Kyle Walker (l.) im Duell mit Timo Werner von Leipzig. Foto: Ronny Hartmann (AFP)

Leipzig hat dank einer starken zweiten Halbzeit weiter gute Chancen auf das Erreichen des Viertelfinals in der Champions League. Der Bundesligist erkämpfte sich am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel ein 1:1 (0:1) gegen Manchester City. Der englische Meister nutzte vor 45’228 Fans zunächst einen groben Leipziger Patzer eiskalt zur Führung durch Riyad Mahrez (27. Minute). Verteidiger Josko Gvardiol rettete dem DFB-Pokalsieger mit einem Kopfball-Treffer in der 70. Minute das Remis.

Bei Manchester spielte Manuel Akanji in der Innenverteidigung durch. Wunderstürmer Erling Haaland war beinahe das ganze Spiel abgemeldet und im Mittelfeld machte sich der Ausfall von Kevin De Bruyne bemerkbar. Trainer Pep Guardiola nahm zudem keinen Wechsel vor.

Inter Mailand musste sich den 1:0-Sieg gegen Porto hart erkämpfen. Die Italiener waren über das ganze Spiel das aktivere Team, wurden aber erst kurz vor Schluss von Lukaku erlöst. Der Belgier traf in der 86. Minute zum Sieg. Da spielte Inter seit acht Minuten in Überzahl. Portos Otavio wurde in der 78. Minute zum zweiten Mal verwarnt und musste frühzeitig vom Platz.

DPA/heg

Fehler gefunden?Jetzt melden.