Herr Mata, wie viele Entscheidungen treffen wir jeden Tag?

In der Forschung geht man davon aus, dass es Hunderte sind. Viele Abläufe sind zwar Routinen, etwa, ob man morgens zuerst Kaffee trinkt oder duschen geht. Aber dann fängt es schon an: Welche Kleidung ziehe ich an? Welches Gericht wähle ich am Mittag in der Kantine?