Verloren im Erziehungsdschungel

Nun ist es ja nicht so, dass unsere Kinder sich zum ersten Mal gestritten ha?tten. Auch mein Lautwerden, ich gebs zu, war keine Premiere. Neu allerdings war an jenem Abend, dass wir es nicht schafften, die Stimmung bis zur Schlafenszeit wieder auf ein temperiertes Niveau zu hieven: Die Grosse hatte sich Tu?ren knallend zuru?ckgezogen, auch die anderen Kinder wirkten geknickt, und bei uns Eltern breitete sich Ratlosigkeit aus.

Irrlichtern oder Erziehen?

Lange lag ich wach im Bett, wa?hrend du?stere Gedanken sich durch mein mu?des Hirn bewegten und ich mich fragte: Wo sind wir heute falsch abgezweigt? Bald wurde es grundsa?tzlich, und schon jagte in meinem Kopf ein Erziehungs-Schlagwort das na?chste: Mu?ssten wir mehr Grenzen setzen? Oder pflegen wir den Dialog zu wenig? Sollten wir den Kindern mehr vertrauen , sie machen lassen oder doch konsequenter sein? Wa?re in manchen Situationen ein Timeout sinnvoll? Oder bra?uchte es doch eher eine simple Umarmung? Vielleicht mu?ssten wir mehr auf den Bauch ho?ren? Doch tun wir nicht genau das, wenn wir impulsiv Handyentzu?ge anordnen? Nun, immerhin erziehen wir dann authentisch , was auch nicht falsch sein soll, letztlich jedoch ebenfalls ein Schlagwort bleibt.

Ko?nnen Sie noch folgen? Ich auch nicht. Programmierte man aus den Inputs, die ich in gut 12 Jahren Mutterschaft bisher zum Thema Erziehung erhalten habe – von Ratgebern, Verwandten, Medienberichten, Freunden – eine Begriffswolke, wu?rde sie den Bildschirm sprengen. In dieser Nacht fu?hlte es sich an, als sprenge sie meinen Kopf. Unser Elternalltag kam mir plo?tzlich vor wie ein blosses Irrlichtern in einem Dschungel aus pa?dagogischen Ideen. Aus verschiedenen Konzepten, die einzeln und in Theorie sinnvoll und einfach anmuten, denen strikt zu folgen sich aber in der Praxis oft als schwierig erweist (oder uns situativ auch mal widerstrebt), weil sie nicht immer passen – zu uns, zu unseren Kindern, zur Situation, zur Realita?t, zum Leben.

Mehr Gelassenheit …

Ja, na?chtliche Gedanken sind gern dunkel. Dennoch – man mag es Selbstschutz nennen, Optimismus oder Fatalismus – wunderte ich mich irgendwann auch, ob wir das, was wir unter Erziehung verstehen, nicht hie und da zu wichtig nehmen, uns zu sehr anstrengen. Dazu fiel mir ein Satz ein aus einem Interview mit Jesper Juul, der stets fu?r mehr Gelassenheit pla?diert hatte: «Das Allermeiste, was wir unter Erziehung verstehen, erzieht in der Tat kaum.» Es sei nicht Folge der Erziehung, wird ausgefu?hrt, wie sich unsere Kinder als 20-Ja?hrige verhalten, sondern unseres familia?ren Zusammenlebens. Und: Man ko?nne sich auch vornehmen, seine Kinder einfach zu geniessen.

Nun ja, geniessen? Angesichts des Streits, der mir noch in den Ohren hallte: schwierig. Und trotzdem, mit Abstand betrachtet auch irgendwie einfach, wu?rde eine solche Haltung doch nicht nur uns Eltern, sondern auch viele Alltagssituationen entspannen. Wenn wir bei unseren Kindern nicht vor allem die Dinge fokussieren, die (noch) nicht gut laufen, sondern mehr jene, die wunderbar sind.