Papi käme gerne – wenn er dürfte!

Ich kann nicht verstehen, wie man seine eigenen Kinder derart vergessen und vernachlässigen kann. Ganz egal, was zwischen den Eltern geschehen ist, die Kinder können nichts dafür. Und sie lieben in aller Regel beide Elternteile, auch wenn diese das untereinander nicht mehr tun. ?Und das gilt absolut geschlechtsneutral. Auch wenn die Rollen in den meisten Fällen wie oben geschildert verteilt sind, so gibt es doch auch Fälle, die mit umgekehrten Rollenverteilungen genau gleich verlaufen.

«Entsorgte Eltern» mit Tränen in den Augen

Es gibt aber auch noch eine andere Version solcher Geschichten und ich betone ausdrücklich, dass ich damit keinesfalls der Autorin etwas unterstellen möchte. Es gibt auch die Version, wo der betreuende Elternteil dem anderen für die Übergabe einen Treffpunkt A nennt, mit den Kindern dann aber zu Ort B fährt. Der andere Elternteil fährt ins Leere, die Kinder warten vergeblich und der betreuende Elternteil behauptet anschliessend, der andere sei nicht gekommen.

Sie denken, ich erfinde das? Sie glauben, sowas gäbe es nicht? Dann lade ich Sie herzlich zu unserem Beratungstreffen für geschiedene Eltern ein, bei dem Woche für Woche Männer und Frauen sitzen, die ebensolche Geschichten erleben. Gelingt es dem betreuenden Elternteil, solche Spiele über einige Monate erfolgreich durchzuziehen, ist die Chance gross, dass die Kinder derart enttäuscht sind, dass sie den anderen Elternteil ablehnen, worauf die Behörden dann in aller Regel eine Sistierung des Kontaktes anordnen.

Die Betroffenen — wir nennen sie dann «entsorgte Eltern», weil sie an der Ausübung der elterlichen Sorge gehindert werden — diese Betroffenen sitzen dann in unseren Beratungen, mit Tränen in den Augen, manchmal auch mit Wut im Bauch oder starr vor Enttäuschung. Sie sind fassungslos und können nicht begreifen, was mit ihnen und ihren Kindern geschieht.

Kinder brauchen beide Eltern

Diese Geschichten sind zum Glück nicht ganz so häufig. Jene der Autorin übrigens auch nicht. ?Darum, liebe Leserinnen und Leser, wenn Sie in Ihrem Umfeld solche Geschichte hören, seien Sie sich bewusst, dass es durchaus zwei Versionen davon geben kann. Es kann sich zum Wohle der Kinder lohnen, genauer hinzusehen und die Ihnen erzählte Geschichte kritisch zu hinterfragen. Oder, falls Sie sogar Einfluss auf beiden Elternteile haben, vielleicht mal einzugreifen und dem einen, oder der anderen zu erklären, was er oder sie damit bei den eigenen Kinder für seelische Schäden verursacht. Weder Rache noch Enttäuschung, weder die neue Freundin noch das eigene Seelenheil rechtfertigen die resultierenden seelischen Verletzungen der Kinder.

Elterliche Verantwortung beginnt mit der Geburt des Kindes und bleibt bestehen — ein Leben lang. ?Sie kann weder delegiert noch abgelehnt werden, sie darf aber auch nicht verweigert werden. Mit dem gemeinsamen Sorgerecht als Regelfall und der Einführung der alternierenden Obhut haben wir rechtlich gesehen grosse Fortschritte gemacht. Bei jenen Elternteilen, die ihre Verantwortung nicht selber erkennen können oder wollen, braucht es aber noch griffigere Massnahmen in der Umsetzung und Anwendung der Gesetze.

Kinder brauchen beide Eltern – dies gilt in fast allen Fällen. Es liegt also an uns, an der Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass dies wenn immer möglich auch gewährleistet ist.

Lesen Sie weiter zum Thema:

«Papi kommt nicht»

Scheidungskinder sollen an zwei Orten wohnen

Der Beitrag Papi käme gerne – wenn er denn dürfte!? erschien zuerst auf Mamablog.