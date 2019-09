Die Angst vor dem Hüttenkoller

Von Blog-Redaktion (publiziert am Tue, 24 Sep 2019 03:00:27 +0000)

Mit jedem Tag wirft die Natur nun dichteren Nebel und kälteren Regen über uns, und sie nimmt nur noch jene auf, die es auch mit dem Punk in ihr aufnehmen können. Wir Warmduscher hingegen, ziehen uns in unsere wohltemperierten Häuser zurück, wo wir für die nächsten Monate wieder zusammengepfercht aufeinander hocken werden.

Wie jedes Jahr begleitet mich der Wechsel, von «weit» zu «eng» mit einem Schock. Hat unsere Familie die letzten Monate doch hauptsächlich draussen verbracht, was jedem einzelnen von uns, Raum, Zeit und Freiheit schenkte. Doch nun schrumpfen die Systeme, die sich zuvor auf die Strasse, die Nachbarn und die Natur ausgedehnt hatten, wieder auf die Grösse eines Einzellers und werden in die Form viereckiger Räume gepresst, auf deren Wände grell und unmissverständlich das Prädikat «Kleinfamilie» prangt.

«Jetzt hört endlich auf zu streiten, das ist ja nicht zum Aushalten!», brüllte ich bereits am ersten Indoortag nach zwei Stunden ins Wohnzimmer, das aussah, als wäre ein Orkan durchgefegt.

Natürlich trug mein Gebrüll kein bisschen zur Beruhigung der Situation bei, es half mir aber dabei den «Schockus-Schrumpf-Autumnus» zu diagnostizieren. Diese Unordnung! All die überquellenden Regale, die längst ausgemistet hätten werden sollen und deren Existenz sich jetzt nicht länger verdrängen lässt, eine wahre Zumutung. Und dann dieser Lärm!

Studien besagen ja, dass sich Geschwister im Schnitt alle zwanzig Minuten fetzen. Alle Z-W-A-N-Z-I-G M-I-N-U-T-E-N Geschrei, als ginge es um Leben und Tod und das in einem geschlossenen Raum – , das verstösst eindeutig gegen die Mutterrechte!

Ich finde es ja wirklich wichtig, dass Kinder streiten, wie sollen sie sonst lernen, Konflikte zu lösen?

Aber Doch mein gutes, altes Nervensystem interessiert sich nun mal nicht die Bohne für die Befindlichkeit anderer Menschen. Auch nicht für das von Kindern. Sein Wohlwollen gilt einzig mir. Vorbildlich folgt es seinem Stellenbeschrieb und schlägt Alarm, sobald die Reize im Aussen zu viel werden. «Muddi, das reicht nun für dich. Leg die Füsse hoch!», ist, was es mir durch eindeutige Signale, wie eben meinem Geschrei, sagen will. Doch so fürsorglich mein Nervensystem sein mag, Ahnung vom mütterlichen Dasein hat es nun wirklich nicht. Füsse hochlegen. Wie zynisch!