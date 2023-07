Hey Mama, heute kämpfe ich mit den Gefühlen des Kindseins. Ich frage mich, ob wir Kinder für immer in der Schuld unserer Eltern stehen. Als meine Mutter hast du mir etwas gegeben, was ich niemals zurückzahlen kann, das ultimative Geschenk: ein Leben. Im Gegenzug fühle ich mich manchmal, als müsste ich dich bedingungslos lieben, mich im Alter um dich kümmern, mich dankbar zeigen, mindestens das, schliesslich hast du mich zu dem gemacht, was ich bin.