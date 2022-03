Neues Restaurant im Gundeli – Mallorquinische Küche nicht nur für Clubmitglieder Am 30. März eröffnet Silvana Nussbaumer das Clubrestaurant Max des Basel Lawn Tennis Club. Mit der Realisierung ihres Kindheitstraums krönt sie ihren bisherigen Weg in der Gastronomie. Dorothea Gängel

Silvana Nussbaumer ist die neue Pächterin des Restaurants Max im Basler Lawn Tennis Club im Gundeli. Foto: Dominik Plüss

Kochen, Essen, Zusammenkommen – diese drei Dinge spielen im Leben von Silvana Nussbaumer schon seit ihrer Kindheit eine grosse Rolle. Auf dem Bauernhof ihres Opas Max in Therwil aufgewachsen, schwang sie nicht selten in der Küche ihrer Mutter den Kochlöffel. Vom Opa hat sie ihre Lebenseinstellung: ehrlich, authentisch zu sein und Freude zu haben an dem, was man macht. Nun steht die 27-Jährige vor einem neuen Abschnitt: Sie hat das Clubrestaurant des Basel Lawn Tennis Club beim Margarethenpark übernommen. Am 30. März ist die Eröffnung des «Max» – eine Hommage an ihren mittlerweile verstorbenen Grossvater.

Die Gastronomie prägt Nussbaumers Lebensweg bis heute. Sie absolvierte eine Kochlehre im Merian-Iselin-Spital, wo sie nach der Ausbildung schon bald nach einer neuen Herausforderung suchte. Da erfuhr sie, dass Tanja Grandits für das Restaurant Stucki auf dem Bruderholz eine Patissière sucht – und sie schlug zu. Der Sprung von der Spitalküche hin zur Sternegastronomie war riesig. Doch sie hatte einen guten Lehrmeister. «Der Chefpatissier Julien Duvernay ist eine Legende», schwärmt sie. «Von ihm habe ich wahnsinnig viel gelernt.»

Lange Pizza in der Markthalle

Weitere berufliche Stationen waren das Restaurant Eckert in Grenzach-Wyhlen sowie die Hinterhofbar im Dreispitz. Deren Gründer, Lukas Riesen und Philippe Hersberger, berichteten ihr eines Tages von dem Projekt Pizza Bros. und dem Stand in der Basler Markthalle, der die lange Pizza zum Teilen im Angebot hatte. Nussbaumer war sofort begeistert von dem Konzept. Als die erste Filiale im Gundeli unter dem Namen Vito eröffnet wurde, war sie mit von der Partie.

Durch Zufall erfuhr sie ein Jahr später von einem Hotel auf Mallorca, das auf der Suche nach einem Patissier war. Innerhalb von nur einer Woche hatte sie den Vertrag, im März 2018 startete sie. «Ein reiner Bauchentscheid», erinnert sie sich. Da dort in der Küche niemand Englisch oder Deutsch sprach, lernte sie im Nu Spanisch. Als Chefpatissière durfte Nussbaumer ihre eigene Dessertkreationen ausprobieren. Der Traum von der Selbstständigkeit wurde immer dringlicher. Noch ahnte sie nicht, dass Koch Javier, den sie im Hotel kennen lernte, einige Jahre später in ihrem eigenen Restaurant im Gundeli am Herd stehen würde.

Im Oktober 2018 dann das Angebot: Geschäftsführerin der Gundeldinger Vito-Filiale! Dreieinhalb lehrreiche und herausfordernde Jahre später war Nussbaumer bereit für den nächsten Schritt. Der Basel Lawn Tennis Club, bei dem sie Mitglied war, suchte einen neuen Pächter. Ihr gesamtes Umfeld hielt Nussbaumer für prädestiniert – nur sie selbst konnte sich das zunächst gar nicht vorstellen. Doch je länger sie darüber nachdachte, umso mehr wuchs ihre Begeisterung. Sie legte dem Club ein Konzept vor und erhielt den Zuschlag.

Kulinarische Erinnerungen an Mallorca

«Ich wollte hier mit etwas starten, was mir entspricht», so Nussbaumer. Die Erinnerung an ihre Zeit in Mallorca, an die Leichtigkeit des Lebens und an die kulinarische Vielfalt – das sollte das Clubrestaurant unter ihrer Leitung prägen. Mediterrane Küche, Paella, Tapas, Pasta, Salate landeten auf der Speisekarte des Clubs. Weil die Gastronomin gerne von allem etwas probiert und das Teilen in ihren Augen die Menschen zusammenbringt, sollen die Hauptgänge auch als kleine Portionen bestellt werden können.

Ob sie damit den Erwartungen ihrer Gäste entspricht, das wird sich zeigen. «Ich starte jetzt einmal so und bin jederzeit offen für Feedback», so Nussbaumer. «In erster Linie möchte ich unkompliziert sein, flexibel und offen für die Wünsche der Gäste.» Natürlich hofft Nussbaumer, dass nicht nur die Clubmitglieder den Weg zu ihr finden. Mit täglich zwei Mittagsmenüs möchte sie vor allem die Berufstätigen im Umfeld ansprechen. Doch auch am Abend sind alle willkommen, die gerne auf einer der zwei Terrassen oder im gemütlichen Innenraum mediterran speisen oder einfach nur ein schönes Glas Wein oder ein Bier geniessen möchten.

Sie selbst wird die Rolle der Gastgeberin spielen, ist aber auch schnell in der Küche, wenn sie dort gebraucht wird. In der kleinen Küche steht tatsächlich Javier – er folgte ihrem Ruf und brach seine Zelte in Mallorca ab. Zusammen mit einem Kollegen nutzt er die Zeit bis zur Eröffnung für kulinarische Experimente. Während die Paella im Ofen gart, hat er einen Sirup aus Zitronengras und Rosmarin gemixt. Dieser schmeckt herrlich frisch und exotisch. Der Gastraum ist derzeit noch eine Baustelle. «Wir sind im Plan», so Nussbaumer. Sie wirkt verblüffend unaufgeregt. Vielleicht liegt es an Opa Max, der die Hand über sie hält und sie auf diesem neuen Abschnitt begleitet.

