Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Males schlägt Flanken, Diouf ein Luftloch und Costa Ndoye Beim 0:0 gegen den FC Sion bleibt vor allem die Offensive der Basler hinter den Erwartungen zurück. Wirklich überzeugend war kein Spieler in Rotblau. Tilman Pauls Linus Schauffert

Dan Ndoye (links) provoziert gegen Sion die Rote Karte für Baltazar Costa. Foto: Keystone

Mirko Salvi: 4,5

Da Hitz noch immer verletzt ist, steht Salvi zum zweiten Mal in Folge in der Startformation. Hat eine ruhige erste Halbzeit, in der er nur den zentralen Kopfball von Sio nach überragender Flanke von Balotelli fangen muss. In der 53. Minute zeigt er sich gegen Letzteren hellwach, als dieser im Sechzehner aus spitzem Winkel zu viel Zeit für seinen Abschluss hat. Ein solider Auftritt ohne Highlights.