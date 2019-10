Maitlibai beim Sutter Beck – eine unterirdische Anmache

Ja wofür eigentlich? Das Recht, Angestellte in der Dienstleistungsbranche doof anzumachen? Denn das war der Grund, weshalb man bei Sutter Beck entschieden hat, den Namen des Gebäcks zu ändern. Es geschah nicht aus vorauseilender Political Correctness wie damals beim Mohrenkopf, sondern zum Schutz der Mitarbeiterinnen.

Obligatorische Freundlichkeit wird ausgenutzt

Beim Maitlibei war nicht der Name an sich das Problem, sondern die Kunden. Männer, die sich keines davon bestellen konnten, ohne den Mitarbeiterinnen dabei einen ver­sauten Spruch reinzudrücken. Das hat sicherlich nicht jeder getan, aber offenbar so viele, dass es den Angestellten nicht mehr wohl war dabei. Sie haben der Geschäftsleitung ihre Schwierigkeiten mitgeteilt, und die hat sie ernst genommen.

Frauen, die im Kundenkontakt stets freundlich bleiben müssen, haben ein gemeinsames Problem – egal ob sie Haare schneiden, Kleider verkaufen oder Drinks servieren. Überraschend viele Männer nutzen es aus, dass sie sich im Job nicht frei gegen Anzüglichkeiten wehren können. Als ehemalige Kellnerin weiss ich, wie viele Typen sich einen «Slippery Nipple» oder «Sex on the Beach» bestellen, nur um einen Aufhänger für eine unterirdische Anmache zu haben. Andere brauchen keine Starthilfe, ihnen reicht die einfache Frage, ob der Gast noch etwas wünsche.

Diese Männer würden sich aus Angst vor Ablehnung kaum trauen, eine Frau ganz normal anzusprechen. Sie haben aber gemerkt, dass Dienstleisterinnen sich fast alles gefallen lassen müssen. Das ist erniedrigend. Es macht einen Unterschied, ob man mit Männern freiwillig flirtet, vielleicht sogar derbe Sprüche austauscht, oder ob man es erträgt, weil der Kunde König ist.

Der Namenswechsel ist eher hilflos als zielführend

Die Frauen seien heutzutage überempfindlich, heisst es. Frigide Spassbremsen halt. Denkt ihr wirklich, eine Verkäuferin fand es noch vor zehn Jahren in Ordnung, täglich zehnmal gefragt zu werden, ob man ihre ­Maitlibei auch spreizen kann? Tat sie nicht. Aber vor der Sexismusdebatte hätte sie wohl nie gedacht, dass eine Beschwerde Erfolg bringen könnte.

Der Namenswechsel ist zwar eher hilflos als zielführend. Ein anderer Aufhänger für Ein- und Zweideutiges wird sich sowieso finden. Wer sich in der Zwischenzeit aber darüber beklagen möchte, dass sein Lieblingsgebäck einen neuen Namen hat, soll sich an jene wenden, die nicht einmal für den Besuch beim Bäcker den nötigen Anstand aufbringen. Oder in eine andere Bäckerei ausweichen. Denn es handelt sich nicht um ein Verbot, wie viele behaupten, sondern den freien Entscheid eines Anbieters. Selbst wenn der damit die göttliche Ordnung gefährdet.