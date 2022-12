Wärme und Dünger – Maisprach erhält für 2,5 Millionen Franken neue IWB-Holzschnitzelanlage Die Oberbaselbieter Gemeinde Maisprach erneuert ihren Wärmeverbund und baut dafür eine neue, zentrale Heizanlage. Diese ist CO₂-neutral und produziert Pflanzenkohle zum Düngen. Simon Erlanger

Das Baselbieter Dorf Maisprach wird künftig mithilfe der IWB aus Basel-Stadt flächendeckend CO₂-neutral beheizt. Foto: Archiv Tamedia

Maisprach baut den gemeindeeigenen Wärmeverbund massiv aus und leistet sich dafür eine neue Pflanzenkohle- und Holzschnitzelanlage. Wie die Zeitung «Fricktal Info» meldet, hat die Maispracher Gemeindeversammlung den Ausbau des Wärmeverbunds mit einer neuen, klimafreundlichen Wärmeproduktionsanlage genehmigt. Dabei wird auch der Basler Energieversorger IWB involviert, welcher die Pflanzenkohle- und Holzschnitzelanlage installieren und betreiben wird.

Die Anlage ist CO₂-neutral und liefert sowohl die Abwärme für den Wärmeverbund als auch hochwertige Pflanzenkohle. Laut Vorprojekt werden die IWB für die neue Anlage 2,5 Millionen Franken aufwenden. Der nötige Ausbau der Fernwärmeleitungen kostet die Gemeinde 910’000 Franken, welche an der Gemeindeversammlung mit 45 Ja gegen 5 Nein bewilligt wurden.

Maisprach hat seit den 1980er-Jahren einen Wärmeverbund. Die Heizzentrale, die sich im Schulhaus Obermatt befindet, hat nun aber ihre Kapazitätsgrenze erreicht, was deren Ersatz wegen des angedachten Ausbaus des Netzes und der damit einhergehenden erhöhten Wärmeproduktion nötig macht.

Dünger statt CO₂

In der neuen Pflanzenkohle- und Holzschnitzelanlage der IWB wird bis jetzt ungenutztes, sogenanntes «regionales Landschaftspflegeholz» unter Sauerstoffausschluss verkohlt. Die so gewonnene Pflanzenkohle wird dann als Dünger in der Landwirtschaft eingesetzt. So bleibt der in der Kohle gespeicherte Kohlenstoff im Boden und wird nicht als CO₂ an die Atmosphäre abgegeben. Die Maispracher Wärmeerzeugung ist damit künftig CO₂-neutral. Die neuen Produktionsanlagen sollen im Winter 2025/26 in Betrieb gehen.

Insgesamt sieht das Budget der Gemeinde Maisprach für 2023 bei einem Aufwand von 4,15 Millionen Franken ein leichtes Defizit von 73’000 Franken vor. Neben dem Ausbau und der Modernisierung des Wärmeverbundes werden grosse Ausgabensteigerungen in den Bereichen Soziales und Gesundheit prognostiziert. Auch in Maisprach machen sich somit die Auswirkungen von Inflation, Krieg und Energiekrise bemerkbar.



