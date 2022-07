Haus im Innenhof – Maiengässler bangen um ihre Oase 13 Jahre lang stösst das Bürgerspital Basel mit seinem Bauvorhaben an der Maiengasse auf Widerstand – jetzt steht der definitiven Baubewilligung nur noch wenig im Weg. Cédric Xavier Straub

Ist den Anwohnern ein Dorn im Auge: Eine Visualisierung des geplanten Neubaus. Hier mit Sicht auf die 180 Quadratmeter grosse Brandmauer. Foto: Rekurrierende im Fall Maiengasse

Es ist eine Oase mitten in der Stadt. Ein begrünter Innenhof zwischen Mittlerer und Missionsstrasse an der Maiengasse, der im Quartier Am Ring seinesgleichen sucht. Doch ein Schatten hängt über dem idyllischen Stück Land. Der Grundeigentümer, das Bürgerspital Basel, möchte die Grünfläche überbauen – dagegen wehren sich die Anwohnerinnen und Anwohner. Seit 13 Jahren befinden sich die Bewohner der Maiengasse und die Bauherrin im Rechtsstreit. Ende Juni fand auf der umkämpften Parzelle eine Augenscheinverhandlung statt, organisiert durch die Baurekurskommission Basel-Stadt. Anwesend waren unter anderem Vertreter des Bürgerspitals und des Denkmalschutzes. Ein positives Urteil bedeutet für das Quartier den Verlust seines grössten Grünraums. Patrick Püntener wohnt seit 18 Jahren an der Maiengasse. Im Gespräch mit der BaZ erläutert der Anwohner die Gründe für den jahrelangen Widerstand gegen das Bauvorhaben.