Mehr Platz für Flüchtlinge – Magden plant eine neue Asylunterkunft mit 76 Plätzen Für das neue Heim wird der alte Forstwerkhof abgerissen. Ziel ist, dass künftig alle Asylsuchenden in der Fricktaler Gemeinde an einem Ort betreut werden können. Simon Erlanger

Der alte Forstwerkhof in Magden steht schon länger leer. 2021 wurde er während vier Wochen als Pop-up-Spielplatz genutzt. Jetzt soll der Forstwerkhof durch eine Asylunterkunft ersetzt werden. Foto: Archiv Tamdedie/Kostas Maros

Im Fricktal plant die Gemeinde Magden den Bau einer Asylunterkunft für 76 Personen. Das meldet die «Neue Fricktaler Zeitung» (NFZ) am Dienstag. Die Gemeinde will dafür den alten Forsthof abreissen lassen. An seiner Stelle soll am Erlenweg, oberhalb der Firma Hürzeler Holzbau, in Modulbauweise ein Asylheim errichtet werden. Dieses koste laut NFZ rund 3,5 Millionen Franken.