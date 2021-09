Seitenblicke – Mäzene und ihre Verantwortung In Basel unterstützen die Gutverdienenden wie kaum in einer anderen Stadt soziale und kulturelle Institutionen. Ein Plädoyer gegen das Reichen-Bashing. Raphael Suter

Dank dem Mäzenatentum kann sich der Zolli Anlagen wie das Elefantengehege Tembea leisten, das 2017 eingeweiht wurde. Foto: zvg / Zoo Basel

Am Sonntag liegt das Resultat der Abstimmung über die «99-Prozent-Initiative» vor. Da ein Grossteil der Stimmzettel auf dem Briefweg bereits eingegangen ist, kann und will diese Kolumne das Abstimmungsverhalten nicht beeinflussen. Allerdings muss dem in den letzten Wochen oft kolportierten Bild der reichen und asozialen Erben widersprochen werden. Gerade Basel mit seinem einzigartigen Mäzenatentum profitiert auf verschiedensten Ebenen vom breit gefächerten Engagement der sogenannten Reichen.

In Basel gibt es zahlreiche Familien mit grossem Vermögen. Ihre Namen sind bekannt, und sie tauchen regelmässig in den Rankings der Reichsten der Schweiz auf. Doch die meisten von ihnen führen ein völlig normales Leben, arbeiten, fahren Tram oder Velo und bewegen sich unbehelligt in der Öffentlichkeit. Nichts von Raumfliegerei im Privatjet oder Sich-im-Rolls-Royce-durch-die-Stadt-chauffieren-Lassen. Solche Protzereien entsprechen nicht dem Basler Naturell.