Jansen pur - Märchenstunde mit der Economiesuisse

Wenn die Linke das Geld in diesem Land ein bisschen gerechter verteilen will, dann ist eines so sicher wie das Amen in der Kirche: Pünktlich vor den Abstimmungen lancieren die Rechten ihre Angst-Kampagnen, die uns weismachen sollen, das Anliegen verfolge zwar noble Absichten, doch am Ende würden wir alle unter den schrecklichen Folgen leiden.

Auch bei der 99-Prozent-Initiative sieht es nicht anders aus. Was die Initiative verlangt, ist eigentlich glasklar und schon im Titel ersichtlich: Leistungsfreie Kapitaleinkommen des reichsten 1 % sollen 1,5-mal so hoch versteuert werden wie Lohneinkommen. Darunter fallen etwa Zinsen, Dividenden oder Aktiengewinne. Die zusätzlichen 10 Milliarden Franken Einnahmen sollen für Steuersenkungen für tiefe und mittlere Einkommen verwendet werden oder für Investitionen in den Service public, etwa für mehr Prämienverbilligungen oder günstigere Kitas. Die Initiative sieht dabei einen Freibetrag vor, welcher laut Initiantinnen und Initianten bei 100’000 Franken liegen soll. Um überhaupt vom Volksanliegen betroffen zu sein, müsste man also mindestens drei Millionen Franken in Aktien investieren – eine Summe, die der Bäcker um die Ecke nie erreichen wird. Die Ausgangslage ist also klar: Wer von Lohn oder Rente lebt, hat mit der Initiative keine höhere Besteuerung zu befürchten.