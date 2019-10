Schweizer Garde und Maitlibei in Zeiten von #MeToo

Die #MeToo-Debatte begann vor genau zwei Jahren. Mit ihr kamen komische Begriffe. Einer heisst «Male Gaze» und bezeichnet den männlichen Blick. Dass Blicke töten können, weiss man. Auch, dass Blicke generell die Angeschauten zum Objekt machen. In der feministischen Theorie nun ist der männliche Blick ein besonders scharfer Bursche. Der neugierige, aktive Männerblick, heisst es, mache Frauen zum passiven ­Objekt männlichen Vergnügens. Male Gaze ist überall – in der Kunst und im Alltag sowieso. Wäre ich Mann, wüsste ich gar nicht mehr, wohin ich schauen sollte. Ein blicktechnisch ungeschicktes Vorgehen, schon giltst du als übergriffig. Ein Männerblick aufs Damenbein, früher schmeichelhaft, ist heute anscheinend kaum noch auszuhalten.

Die neue Empfindlichkeit hat auch das Bäckereiwesen erfasst. Ich sage nur «Sutter Begg» und «Maitlibei». Im Grunde ist das Wort Maitlibei ein einziger Genuss, weil im Urstand des Dialekts. Den Stand der Unschuld allerdings hat das Maitlibei leider verloren. Schuld ist die männliche Kundschaft. Statt sich mit begehrlichen Blicken auf das schenkelförmige Gebäck zu begnügen, sollen einige Kunden ihr Begehren ausgeweitet haben.

Einen Traditionsnamen zu opfern nur wegen einiger dummer Kerle – ist das wirklich ganz gebacken?

Ihr Hirnstamm stellte einen dumpfen Zusammenhang her ­zwischen Maitlibei, Mädchenbein und Verkäuferin-Bein hinter der Theke. Es soll zu blöden Sprüchen gekommen sein. Das Personal begehrte zu Recht auf. Die leckeren Dinger heissen jetzt «Glücksbringer». Die Schenkelform bleibt. So haben auch Kannibalen ihre Freude.

Mal im Ernst: Einen Traditionsnamen zu opfern nur wegen einiger dummer Kerle – ist das wirklich ganz gebacken? Im Badischen werden Schupfnudeln auch «Bubespitzle» genannt. Nicht nur genannt, sondern auch zerbissen werden sie, die Bubenzipfel, ohne Rücksicht auf männliche ­Kastrationsängste.

Besonders zu leiden unter dem ­Männerblick haben Studentinnen im Fach Latein. Sie müssen Catull, Terenz und Ovid lesen. Grausame Autoren, die sich nicht in Frauen hineinver­setzten. Die Altphilologin Katharina Wesselmann (früher Basel, jetzt Kiel) rechnet vor: In Ovids «Metamor­phosen» gibt es mehr als 50 Vergewaltigungs­geschichten («Zeit online»). Schon um das Fach Latein attraktiver und aktueller zu machen, will die Professorin den weiblichen Blick in die Textanalyse einbringen.

Die Kunstgeschichte ist voller Sex und Gewalt, gegen Männer, gegen Frauen. Wer dafür zu empfindsam ist, kann ins Mädcheninternat und Glücks­bringer futtern.

Nichts dagegen. Allerdings gibt es ausser der feministischen Literaturtheorie viele andere Methoden, die psychoanalytische, die sozialgeschichtliche, die hermeneutische, die Diskursanalyse. Welche der Methoden bringt den grössten Erkenntnis­gewinn? Das sollte doch die Frage sein, auf akademischem Niveau.

Die Kunstgeschichte ist voller Sex und Gewalt, gegen Männer, gegen Frauen. Wer dafür zu empfindsam ist, kann ins Mädcheninternat und Glücks­bringer futtern. #MeToo ist zweifellos wichtig. Aber ist es wirklich angemessen, alle Bereiche duchzugendern? Im Visier ist neuerdings die Schweizergarde des Vatikans. Es heisst: Dieses «Polizeikorps» dürfe Frauen nicht ausschliessen, das sei gegen die Menschenrechtskonvention und vermittle ein falsches Bild von der Schweiz. Denkpause.

Für mich ist die Schweizergarde die Schweizergarde – ein wunderliches Relikt aus alter Zeit. Eine schmucke Schildwache, ein Stück Tradition, eine Touristenattraktion, weder schlagkräftiges «Polizeikorps» noch ­Repräsentant der Gesamtschweiz.

Der Historiker Arthur M. Schlesinger, Berater von John F. Kennedy, warnte: Frauen besetzten «neue Gebiete wie eine Eroberungsarmee». Es fehle an Wertschätzung kultureller Tradition. In Einzelfällen stimmt das. In Berlin klagte kürzlich ein Mädchen auf Zulassung in einen Knabenchor, den Staats- und Domchor. Das Gericht entschied: Mädchen dürfen abgewiesen werden, wenn ihre Stimme nicht dem «Klangbild» eines Knabenchores entspricht. Daran anknüpfend will nun eine Berliner Rechtsanwältin, dass ihre Tochter in den Leipziger Thomanerchor aufgenommen wird, sobald die Kleine den «Knaben­chorklang» erlernt hat.

Mein weiblicher Blick liebt reine Männergruppen bei Sport und Spiel. Auch reine Mädchenchöre und Knabenchöre; besonders, wenn sie auf der Bühne getrennt auftreten und miteinander singen, um ein drittes, höheres Klangerlebnis zu stiften. Warum kann ein Mädchen, das gerne singt, nicht in einen Mädchenchor gehen? Oder in einen gemischten Chor?

Je kleinlicher die Frauenrechtlerei, desto peinlicher, desto stärker sorgt Feminismus dafür, dass Menschen vor allem als Geschlechtswesen wahr­genommen werden. Im Sinne der Erfinderinnen ist das nicht.