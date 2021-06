«Los emol» – der BaZ-Podcast – Männer sind nachts auf Basels Strassen nicht sicherer als Frauen Nachdem eine Frau auf offener Strasse sexuell angegriffen worden ist, stellen sich viele die Frage, wie man sich vor einem solchen Angriff schützen kann. Marco Liechti, Leiter Kriminalprävention der Kantonspolizei, hat auf diese und viele weitere Fragen Antworten. Dina Sambar

Marco Liechti, Leiter Kriminalprävention der Kantonspolizei Basel-Stadt. Foto: Dina Sambar

Es ist die Horrorvorstellung vieler Frauen. Man ist nachts allein unterwegs und merkt, dass man verfolgt wird. Oder noch schlimmer: Ein Unbekannter greift plötzlich an, wie dies vor zwei Wochen einer Frau passierte, die mit einer Stichwaffe bedroht und sexuell missbraucht wurde. Wie soll frau sich in einer solchen Situation verhalten? Welche Rolle spielt die Ausstrahlung eines potenziellen Opfers? Und sind Frauen in der Nacht auf Basels Strassen tatsächlich gefährdeter als Männer?

Marco Liechti, Leiter Kriminalprävention der Kantonspolizei Basel-Stadt, erklärt, weshalb Opfer sich bei einem Vergewaltigungsversuch anders verhalten sollen als bei einem Raub. Weshalb er früher beim Joggen einen Pfefferspray dabeihatte. Und was es mit den «Antänzlern» auf sich hat. Hören Sie selbst.

