Häusliche Gewalt in Basel – Männer schlugen im Lockdown zu Zu Beginn der Corona-Massnahmen wurde ein Anstieg bei der häuslichen Gewalt vorausgesagt. Jetzt gibt es von Opferhilfe und Polizei eine erste Einschätzung. Nina Jecker

Pausenlos ausgeliefert: Der Lockdown war für Opfer von häuslicher Gewalt besonders belastend. Foto: Fotolia

Wer seine Frau schon unter normalen Umständen schlägt, wird in einer Extremsituation wie dem Lockdown kaum damit aufhören, im Gegenteil. Fachleute befürchteten deshalb zu Beginn der Corona-Massnahmen einen starken Anstieg der häuslichen Gewalt. Auch, weil in vielen Fällen beide Partner und die Kinder von einem Tag auf den anderen keine Auszeiten ausser Haus mehr hatten, sondern fast rund um die Uhr zusammen in der Wohnung bleiben mussten.