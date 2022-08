Foto: Kostas Maros

Ajax Amsterdam hat letzte Woche angekündigt, dass der Verein im Stadion zukünftig keine selbst gemachten Pappschilder von Kindern mehr dulde. Diese Pappschilder sind auch in der Schweiz und im Basler Joggeli zu einem Phänomen und einer Art herzigen Plage geworden. Die Schilder funktionieren so: Kinder, die mit ihren Eltern an ein Spiel fahren, malen und basteln, kleben und schneiden im Vorfeld zum Spiel ein möglichst hübsches, farbiges, grosses Plakat, das sie dann am Ende des Spiels hochhalten können. Auf dem Plakat steht jeweils ein Satz wie «Michael Lang, darf ich dein Trikot haben?», und das Ziel eines solchen Plakats ist natürlich, am Ende ein echtes Trikot zu ergattern.