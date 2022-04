Vorwürfe gegen Ex-Manager – Männer essen im Golfclub, Frauen im «Vogelkäfig»: Wirbel um CS-Kundenevent Nach Brian Chins Entlassung im Zuge des Hedgefonds-Debakels wurden dem Investment-Chef der Credit Suisse 18 Millionen Dollar Lohn gestrichen – laut einem Bericht wegen Fehlverhaltens. Bianca Lüthy

Die CS führte eine interne Untersuchung gegen Investmentchef Brian Chin durch. Foto: Getty Images

Vor einem Jahr hat die Credit Suisse mit dem Zusammenbruch des US-Hedgefund Archegos Capital Management über fünf Milliarden Dollar verloren. Der Leiter der Investmentbank, Brian Chin, wurde damals mit einer Gehaltskürzung von 18 Millionen Dollar entlassen. Die Gehaltskürzung war aber nicht allein seiner Rolle im Archegos-Fall geschuldet, sondern auch Verstössen gegen den «Code of Conduct».

So berichtet das «Wall Street Journal» am Mittwoch, dass schon vor Archegos Untersuchungen gegen Chin und seine Abteilung im Gange gewesen seien, unter anderem wegen Fehlverhaltens gegenüber Frauen. Entfacht wurde das Ganze durch einen anonymen Hinweis, der 2020 bei der Hotline der Bank eingegangen war.

Unklar ist, welche Vorwürfe die Anruferin damals erhob. Bekannt ist aber, dass die Bank eine Anwaltskanzlei mit der Untersuchung Chins beauftragte. Die Kanzlei untersuchte daraufhin eine Veranstaltung, die Chin jedes Jahr für seine Kunden in einem Golfclub in den Hamptons nördlich von New York ausrichtete. Berichten zufolge war es Frauen im Golfclub nicht erlaubt, im Hauptspeisesaal zu essen. Sie mussten stattdessen in einem als «Vogelkäfig» bezeichneten Bereich auf der Terrasse speisen.

Einige Frauen hatten sich deswegen bei Chin und der CS beschwert. Chin habe nach den Beschwerden mindestens eine weitere Veranstaltung im Club abgehalten. Und die CS habe den Club auch für andere Veranstaltungen genutzt, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Der Golfclub wollte sich zu seinen Richtlinien nicht äussern.

Schwerwiegende Verstösse

Die Verstösse Chins stufte die CS als so schwerwiegend ein, dass sie gemäss einem bankinternen Bewertungssystem möglicherweise eine Kündigung rechtfertigen würden. Unklar sei, welche Anschuldigungen zu dem Schluss geführt hätten. Brian Chin beantwortete die Fragen des «Wall Street Journal» nicht.

Gemäss Verhaltenskodex der CS müssen sich Mitarbeiter respektvoll, sittlich und professionell verhalten. Vorgesetzte können disziplinarisch belangt werden, wenn sie die ihnen unterstellten Mitarbeiter nicht angemessen beaufsichtigen.



«Die Credit Suisse hat diese Anschuldigungen sehr ernst genommen, sofort eine vollständige unabhängige Untersuchung durchgeführt und entsprechende Massnahmen ergriffen», so eine Sprecherin gegenüber dem «Wall Street Journal». «Die Bank duldet keine Handlungen von Mitarbeitern, die Kollegen oder Kunden gegenüber respektlos sind oder gegen den Verhaltenskodex oder die Richtlinien der Bank verstossen.»

Chin wurde erst nach Archegos-Skandal entlassen

Die Bank entliess Chin und acht weitere Mitarbeiter wegen ihrer Rolle beim Archegos-Debakel. Die Ergebnisse aus der Untersuchung betreffend Fehlverhalten seien gemäss internen Quellen aber dafür ausschlaggebend gewesen, Chin eine Entschädigung in Höhe von etwa 18 Millionen Dollar vorzuenthalten.

Chin war 2003 zur CS gestossen. Im Jahr 2012 wurde er zum globalen Leiter der Gruppe für verbriefte Produkte befördert. Im Sommer 2020 wurde er von CEO Thomas Gottstein zum Investmentchef befördert. Das Team, das für die Strukturierung und den Handel mit Hypothekenanleihen und forderungsbesicherten Wertpapieren zuständig ist, gehörte nach Angaben von Führungskräften und der Bank zu den leistungsstärksten der Bank.

Bianca Lüthy ist Wirtschaftsredaktorin und schreibt über die Tourismusbranche, den Detailhandel sowie den Immobilienmarkt. Sie hat Journalismus und Kommunikationswissenschaften studiert und ist seit 2018 im Tagesjournalismus tätig. Mehr Infos

