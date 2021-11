Opernpremiere in Basel – Männer dürfen mit dieser Frau nicht auf die Bühne Das Theater Basel zeigt Verdis Oper «La Traviata» als One-Woman-Show. Das Premierenpublikum reagierte begeistert – trotz oder gerade wegen kurioser Szenen. Simon Bordier

Zwingt sich und das Publikum zur Konzentration: Nicole Chevalier in ihrer Paraderolle als Violetta. Foto: Ingo Hoehn

Verkehrte Welten bei der Opernpremiere am Sonntag in Basel: Während das Publikum dank 3-G-Regelung wieder in Scharen ins Theater strömt, gilt auf der Bühne strikte Kontaktbeschränkung. Man bekommt dort lediglich Violetta Valéry, die Protagonistin von Giuseppe Verdis Oper «La Traviata», zu sehen; alle anderen Figuren bleiben im Dunkeln.

Die Isolation der Kameliendame ist freilich nicht auf das Contact-Tracing zurückzuführen, sondern auf das Konzept von Benedikt von Peter: Der Opernregisseur und Basler Theaterintendant hat mit dieser One-Woman-Show bereits in Hannover, Bremen und Luzern für Furore gesorgt. Nun will er Nordwestschweizer Opernfans für das «Traviata»-Solo-Experiment begeistern – was ihm zumindest bei der Premiere gelungen ist. Es gab stehenden Beifall.