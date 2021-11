Vom Frauenstreik zum Dokumentarfilm – «Mädchen tragen Rosa» Der Schweizer Film «Les nouvelles Èves» liefert eine erschreckende Erkenntnis über das Frauenbild in der heutigen Gesellschaft. Er läuft ab Donnerstag im Kultkino Atelier. Nathalie Reichel

Der Film «Les nouvelles Èves» zeigt Frauen, die gegen klassische Rollenzuschreibungen kämpfen – jede auf ihre eigene Art. Screenshot: First Hand Films

Mit wie vielen Stereotypen werden wir Frauen eigentlich tagtäglich konfrontiert, ohne es zu merken? Wie starr ist das weibliche Rollenbild, wie eng sind die Grenzen, in denen sich eine Frau bewegen darf? Im Jahr 2021 leben wir in einer Gesellschaft, die sich zwar als modern bezeichnen will, die aber Frauen immer noch festgefahrene Rollenbilder zuschreibt. Das zeigt der neue Film «Les nouvelles Èves», der ab Donnerstag im Kultkino Atelier zu sehen ist.

Die Dokumentation bringt zum Ausdruck, was es heutzutage bedeutet, eine Frau zu sein. Dazu tauchen sechs Regisseurinnen, darunter Anna Thommen und Annie Gisler aus Basel, in den Alltag von sechs in der Schweiz lebenden Frauen ein.

Der Sopranistin Sela missfällt die Tatsache, dass Frauenrollen in der Oper meist tragische, schwache oder untergeordnete Figuren darstellen. Die in Basel lebende 44-jährige Naima aus Venezuela unterzog sich einer Schönheitsoperation, um ihrem damaligen Partner zu gefallen. Sophie ist Professorin an der Universität Lausanne und koordiniert ihren Alltag alleine mit Job, Haushalt und drei Kindern. Valeria aus dem Tessin arbeitete ihr Leben lang als Pflegefachfrau und kommt nun als Frischpensionierte nicht über die Runden. Die Studentin Delphine hörte als Kind immer wieder Tipps wie «Lauf doch wie ein Mädchen!». Und der kleinen Cosima fällt auf, dass Frauen in Filmen oft untergeordnete Rollen spielen – so auch im Rollenspiel mit ihren Freundinnen und Freunden: Die Jungs sind die coolen Cowboys, die Mädchen jene, die von Dämonen bedroht werden.

Ungeschriebene Regeln

Alle Frauen haben eines gemeinsam. Sie meistern den Alltag trotz der Hindernisse, die ihnen durch ungeschriebene Regeln, festgefahrene Vorstellungen oder manchmal gar durch die Behörden in den Weg gelegt werden, und sie wehren sich dagegen. Nicht etwa, indem sie mit Plakaten auf die Strasse gehen, sondern indem sie tagtäglich gegen die versteckten Vorstellungen, was eine Frau eigentlich zu sein hat, ankämpfen.

Und so schafft «Les nouvelles Èves» mehr sogar als nur zu zeigen, wie Frauen in der heutigen Gesellschaft leben. Er schafft es, ebendiese versteckten Vorstellungen zu beleuchten. Und er verblüfft. Der Zuschauer und die Zuschauerin merken, dass diese Vorstellungen manchmal auf ganz unscheinbare Gegebenheiten zurückzuführen sind. Und dass Aussagen wie «Mädchen tragen Rosa, laufen elegant, gehen nachts nicht alleine aus», wie es Delphine immer hörte, oder «Du redest nicht, du bist eine Frau» und «Mit einer Frau gebe ich mich nicht ab», wie der Junge in seiner Rolle als Cowboy zu Cosima sagt, prägend sein und enorme Auswirkungen haben können. Vor allem dann, wenn sie nicht hinterfragt werden. Manchmal geht der Schuss sogar nach hinten los. So wie bei Delphine, die Feminität mit Schwäche, Dummheit, Emotionalität und Zerbrechlichkeit gleichzusetzen begann und inzwischen die Farbe Rosa – ihre damalige Lieblingsfarbe – «aus ihrem Leben verbannt» hat.

Trotz der erschreckenden Erkenntnis, dass die Wurzel des Problems tiefer sitzt, motiviert der Schweizer Dokumentarfilm und sät Hoffnung. Die sechs Frauen leben zwar wie gewohnt weiter, kämpfen aber, jede auf ihre Art, gegen die klassischen Rollenzuschreibungen. Dieser Kampf, dieser Protest kann auch nur ein Gedanke sein, wie bei Sophie; ein neues Hobby, wie bei Cosima; oder Geduld und Hartnäckigkeit, wie bei Naima. Ferner fällt in allen sechs Beispielen auf, dass die Frauen zueinanderhalten und sich gegenseitig unterstützen. Solidarität – auch das ist eine Form von Kampf und Protest. Offenbar liegt also nicht nur die Ursache im Unscheinbaren, sondern irgendwie auch die Lösung.

Die Dokumentation endet mit Sequenzen aus dem nationalen Frauenstreik von 2019, dem Ausgangspunkt für die Entstehung dieses Films. «Warum sollten wir auch 2019 noch für die grundlegendsten Gleichberechtigungen zwischen Männern und Frauen demonstrieren?», fragten sich die Produzentinnen und Regisseurinnen im Voraus. Diese Frage mag der Film zwar nicht beantworten, doch er bestätigt: Der Kampf für Frauengleichberechtigung ist nach wie vor aktuell. Und er ist nicht nur am 14. Juni angesagt, sondern heute, morgen, jeden Tag.

