Erste US-Aussenministerin – Madeleine Albright ist tot Die Demokratin war von 1997 bis 2001 im Kabinett von Präsident Bill Clinton. Nun ist sie mit 84 Jahren gestorben.

Madeleine Albright 2007 bei einer Aussage in Washington. (Archivbild) Foto: Keystone

Die frühere US-Aussenministerin Madeleine Albright ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Sie sei am Mittwoch im Kreis von Familie und Freunden einer Krebserkrankung erlegen, teilte ihre Familie in einer Stellungnahme mit, die über Albrights verifizierten Twitter-Account verbreitet wurde. Der TV-Sender «CNN» berichtete, Albrights Todesfall sei auch in einer Email an die Mitarbeiter einer von ihr mitgegründeten Beratungsfirma bestätigt worden.

Albright wurde unter Präsident Bill Clinton Botschafterin der US-Regierung in New York. Später rückte sie als erste Frau an die Spitze des Aussenministeriums in Washington. Dabei wurde die ursprünglich aus Osteuropa stammende Demokratin, deren Familie einst in die USA eingewandert war, zu einer führenden Stimme der US-Aussenpolitik im 20. Jahrhundert.

Albright war am 15. Mai 1937 als Marie Jana (genannt Madlenka) Korbelova in Prag als ältestes von drei Kindern einer jüdischen Diplomatenfamilie geboren worden. Nach dem Einmarsch deutscher Truppen wanderte die Familie zunächst nach England aus, wo Albright in Unwissenheit ihrer jüdischen Herkunft katholisch erzogen wurde.

